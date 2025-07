Golob: Ali ostanemo v Natu in plačujemo ali pa izstopimo

"Možni sta samo dve poti: ali ostanemo v zvezi in plačujemo članarino ali pa iz zveze izstopimo. Vse ostalo je populistično zavajanje državljanov Slovenije, " je na omrežju X sporočil prvak Svobode in predsednik vlade Robert Golob.

Poslanci so današnji seji državnega zbora s 46 glasovi za in 42 proti namreč sprejeli predlog razpisa posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je v DZ vložila Levica. Bilo je burno in tudi velik prelom, predlog Levice sta nazadnje podprli tudi Janševa SDS in Toninova NSi.