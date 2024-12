Člen, ki prepoveduje električne bojlerje, črtali: 'Ne bomo se vtikali v stanovanja ljudi'

Prvotni pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah je bil sprejet v začetku maja 2022 in je določal, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, z letom 2025 ne bi bila dovoljena.

Pravilnik je tako omejeval vgradnjo električnih naprav za ogrevanje stavb in bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode, če električno energijo dobivajo iz javnega električnega omrežja ali drugega vira, kjer električna energija ni pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Ko je tik pred začetkom uporabe teh pravil prišlo v javnost, kakšne spremembe se obetajo, je to sprožilo ogorčenje v javnosti, vlada pa se je odzvala s spremembami pravilnika. Po izvedeni javni razpravi je bil podzakonski akt v petek objavljen v uradnem listu in je začel veljati v soboto.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je s spremembami črtalo 17. člen pravilnika, ki je omejeval ponovno vgradnjo električnih bojlerjev v obstoječe stavbe, če gre za sanacijska in vzdrževalna dela.

"Ne bomo se vtikali v stanovanja in bivanjske navade ljudi"

Država se tako po besedah ministra Novaka ne bo več vtikala v stanovanja in bivanjske navade ljudi, saj je, kot je povedal v današnji izjavi za javnost, iz prejetih sporočil državljanov razumel, da smo ljudje dovolj osveščeni, "da bomo vsak glede na svoje možnosti vgrajevali in uporabljali najbolj napredne naprave in da ni potrebe po posebni državni regulaciji na tem področju".