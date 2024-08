Avstrijec, ki je rešil babico in vnuka iz potapljajočega se vozila: 'Nisem heroj'

Bila je povsem običajna poletna nedelja v središču Izole. Vse dokler ni vozilo s parkirišča, namesto na cesto, zapeljalo naravnost v morje. "Kar naenkrat smo slišali glasen pljusk, pogledal sem in videl avto v morju," je dejal Zelger. In panika je zavladala tudi v bližnjem hotelu.

"Ko smo ravno imeli odhode, je prišel en gospod, naj čim prej pokličem policijo, ker se avto potaplja in so osebe noter. Stekla sem s telefonom proti morju in res videla ta avto," je dejala Darja Jakomin iz hotela Marina Izola.

A tam je bil na srečo Daniel Zelger, gost tega istega hotela, ki ni veliko razmišljal, ampak se takoj podal na reševanje in skočil v morje. "Videl sem žensko, ki je sedela za volanom in bila v šoku, ni vedela, kaj se dogaja," je pojasnil. Sprva ni želela ven, in kmalu je Zegler ugotovil, zakaj. Ker je bil na zadnjem sedežu tudi otrok. Tako je najprej rešil njega.

"Pograbil sem dečka in ga izvlekel iz vozila. To je bilo zelo instinktivno," je dejal. Kaj pa voznico? "Ko je videla, da sem izvlekel dečka, mislim, da je to bil njen vnuk, je najbrž tudi sama pomislila, da mora iz vozila. In šla je ven, a se je držala vrat."

A jo je uspel odvleči od potapljajočega se vozila in jo spravil na kopno.

Konec dober, vse dobro. Tudi gasilci, ki so prihiteli na kraj, so morali le še izvleči vozilo iz morja. "Žal nam je, da se mu nismo imeli priložnosti zahvaliti se, ker res, taki ljudje so res ... kapo dol. Nam olajšajo delo, rešijo situacijo, rešijo življenja," je dejal Dragan Puzič, vodja izmene GB Koper.