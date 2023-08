'Nekdo, ki te še nikoli ni videl, gara kot bik'

Zaledje Kamnika je bilo eno izmed območij, ki jih je največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije najbolj prizadela. Poročali smo o tem, kako so deroče reke popolnoma spremenile podobo dveh dolin in nekatere kraje odrezale od sveta. Za prebivalce je bila odrejena obvezna evakuacija, zapustiti so morali svoje domove, začasno namestitev pa so jim poiskali v Termah Snovik.

Tisti, ki niso odšli k svojim znancem, so tam še vedno, mi pa smo jih teden dni po vodni ujmi obiskali na njihovem dvorišču, kamor se vsak dan vračajo, da bi odkopali svoje domove. Prekrilo jih je namreč na tisoče kubičnih metrov kamenja in gramoza.

"Ob dveh zjutraj sem šel prvič pogledat v strugo in videl, kako odnaša zemljo. Voda je bila črna, pomešana z listjem in vejami. Šel sem nazaj v hišo, da bi se oblekel. Nisem se še do konca, ko so prve skale začele leteti po hribu navzdol," se tiste noči začne spominjati Marjan Burja .

"Imela sem občutek, da nam odnaša hišo," s tresočim glasom pove Anja . Poklicali so gasilce, ki so jim odhiteli na pomoč, nato pa izvedeli, da se ti več ne morejo prebiti do njih, saj je cesto iz kamniške smeri že zasul plaz. Z avtomobili so se zapeljali po hribu navzdol, vendar je bila glavna cesta proti Strahovici že poplavljena, zato so se obrnili, saj je bil tok na cesti že tako močan, da bi jih lahko odneslo. Vračali so se nazaj v hrib proti hišam, Tadej je še posvetil navzdol, da bi videl, kakšna je struga. Tri minute pozneje je odneslo tisti del klančine, na katerem so malo prej stali. Postali so ujetniki svojega zaselka.

Prizora, ko je pred svojo hišo zagledal na tisoče kubičnih metrov materiala, Marjan ne bo pozabil nikoli. Voda je pljuskala deset metrov v zrak, kot pri valovih na morju, pravi. "Skušal sem zaščititi okno, za katerega sem vedel, da bo na udaru, in pa vhodna vrata, nazadnje pa sem ostal ujet tam vmes in sem moral odnehati, saj so stvari postajale tako nevarne, da si nismo več upali."

Anja se z grozo spominja tega trenutka spoznanja: "Ko smo se zavedli, da smo nemočni, da nam nihče več ne more priti nasproti, nihče nas ne more rešiti. Ko samo čakaš na nov plaz in ne veš, kaj bo tokrat zasul. Tisti občutek, da samo prepustiš svoje življenje naključju, " se ji naredi cmok v grlu.

Najprej se je z vodo in kamenjem začela polniti shramba, raven vode se je dvignila skoraj do stropa. S sinom sta nazadnje razbila šipe v lastni kleti, da bi si voda lahko utrla pot na prosto, sicer bi dosegla tudi zgornja nadstropja.

Njihovo hišo je pred najhujšim nazadnje zaščitil betonski svinjak, ki je zadržal ravno tolikšno količino vode in vsega materiala, ki ga je ta prinesla s seboj, da ni vse skupaj udarilo direktno ob hišo. "Sicer bi bili danes brez nje ali pa bi bila prestavljena dol v dolino," pravi Tadej. Svinjak in materin zelenjavno zeliščni vrt sta zdaj zakopana več metrov globoko.

Postelja pod stropom in dremanje v avtomobilu

Marjan se je je ustrašil tudi za svojega soseda Marka, ki je ostal ujet v hiši ob vznožju hriba ob rečni strugi in ga dolgo časa ni uspel priklicati. "Hčerka je spala v postelji, ki jo je voda dvignila proti stropu, on pa je stal na stolu in voda je tekla čez njega. Ostala sta ujeta, kot bi bila na otoku. Črna je divjala za hišo, pred njo se je v reko spremenila tudi cesta. Razmišljal sem, da bi se do tja spustil s traktorjem, na vrv navezal kamen in mu jo vrgel, a kaj, ko je naokrog nosilo cela drevesa s koreninami vred," zmajuje z glavo. "Ko se je vodni tok nazadnje le nekoliko umiril, sta nato prebredla čez. Dali smo jima za obleči, saj sta bila povsem premočena, in nato sta tudi prespala tukaj pri nas."

"Spati" je sicer premočna beseda. Tako v noči s četrtka na petek kot s petka na soboto, ko so bili odrezani od sveta, praktično nihče ni zatisnil očesa. Z lučkami na glavi so dežurali zunaj in vmes le občasno poskušali zadremati v avtomobilih ali pa nas sosedovem seniku, kjer so si uredili začasno prenočišče.