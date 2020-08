Človekov najboljši prijatelj v družbi varovancev na Fužinah

Kaj če bi lahko covid-19 zavohali? Ljudje ne, psi ga že lahko. Opozorijo lahko celo na raka, tudi sladkorne bolnike in epileptike, in to še pred padcem sladkorja oziroma epileptičnim napadom. Prav je, da ima človekov najboljši prijatelj svoj dan in danes so ga polepšali tudi varovancem doma starejših na Fužinah, ki so reševalne pse kinološkega društva Krim nasmejani pozdravljali, naši Maji Kos pa svoje repate prijatelje iz otroštva z veseljem opravljali. Da smo prav zares pasji narod, pa izdaja statistika.Tista o priimkih.