Človekov najboljši prijatelj v službi domovine

"V času terorizma so psi zelo aktualni, saj tehnične naprave, ki bi odkrivale eksplozive, niso tako dobre," je rekel vodja Veterinarske enote Peter Levstek , ki je tudi odgovoren za pasje vojake. Ko je Slovenska vojska na misijah, so vstopi v njihova oporišča strogo nadzorovani in tukaj pride pasji nos zelo prav, saj morajo biti vsa vozila natančno pregledana. Brez psov bi ta pregled trajal več časa, saj vizualni pregled ni tako hiter in uspešen pri odkrivanju eksplozivnih teles. "Tehnika zelo napreduje, a vonja še dolgo ne bodo znali tako dobro odkrivati, kot jih zaznavajo psi," še pove Levstek.

Psa se v vojski lahko uporabi kjerkoli, tako kot človeka, s tem da opravlja tudi nekatere bolj specializirane poklice, kot je na primer iskanje eksplozivov. Pes ima 1000-krat bolj občutljiv nos, kot pa smo videli danes na predstavitvi, težave z disciplino ni. Z izjemo mladiča, ki je užival v igranju in radovednosti, njegovi starejši sovojaki izžarevajo disciplino in fizično pripravljenost, nad novinarskim obiskom pa niso bili preveč navdušeni.

Vzgoja psa, da postane vojakov prijatelj, je zelo zahtevna in samo najboljši psi, ki imajo posebne lastnosti, so dovolj dobri, da jih enota za vzrejo psov vzame v svoje roke. Ponavadi dobijo mlade pse, ti morajo imeti neboječ karakter in biti poslušni. Nato pa se začne natančna in preverjena vzgoja, socializacija, razvijanje čutov in nagonov, kar je treba početi vsak dan, brez prestanka in brez popuščanja. "Odrasel pes, ki pri nas konča šolanje, ne pomeni da on zdaj to vse razume in je do konca življenja takšen. Je takšen kot ljudje, mora se redno usposabljati in dopolnjevati svoja znanja. Vse naloge, ki smo ga naučili, mora tudi v odrasli dobi ponavljati in jih obdržati v spominu," pravi Levstek. Bolj kot je pes šolan in bolj kot se ponavljajo vzgojni prijemi, boljši je na terenu. Razlika med odraslim psom in mladičem so nam opisali kot razliko med pripravnikom in nekom, ki je usposobljen za delo in to opravlja že več let.

Samozavest pri vojaškem psu in poslušnost sta zelo pomembni, a treba je dodati, da je ključno tudi to, da pes ob provokaciji napade. Slovenski vojaki so pogosto na nevarnih območjih, kjer varnost ni najboljša, zato so psi temu primerno tudi vzgojeni. Morajo biti navajeni na glasne poke, na neprebojni jopič in tudi na očala, ki ga dodatno zavarujejo. Tudi vodnik, ki sodeluje s psom, mora biti izkušen, naučen in se zavedati pomanjkljivosti in prednosti psa, kar je v nevarnih situacijah zelo pomembno.

Pes, ki pride v vojaško šolo, je šele med 25 in 30 meseci dovolj star, zrel in naučen, da lahko začne služiti svoj poklic. "Odrasel je takrat, ko na grožnjo ali provokacijo odgovori z napadom," nam povedo vodniki. Levstek pravi: "Dve leti je nekako minimalno. Jaz sem v svoji 25-letni karieri imel mogoče samo dva psa, ki sta že po letu dni odgovorila z napadom. Ampak to je res prej izjema kot pravilo. Takšnega samo iščeš, čakaš."