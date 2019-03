Človekove pravice v Sloveniji

Peter Svetina , novi varuh človekovih pravic, je posle prevzel pred nekaj tedni od svoje predhodnice Vlaste Nussdorfer . "Stanje človekovih pravic je na različnih področjih različno. Še najbolj pa me moti to, da se ljudje ne zavedamo, kaj so naše človekove pravice," pravi Svetina.

O tem govori nocojšnji 24ur Fokus. Novinarka Maja Sodja je pogledala zgodovino varovanja in kršitev človekovih pravic v Sloveniji. Izbrisani, Romi, primera Šilih in Vaskrsić, policijsko nasilje, predolgi sodni postopki – to je le nekaj najodmevnejših primerov kršitev človekovih pravic v Sloveniji. In ravno ti primeri so končali na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Svetina je peti varuh človekovih pravic v samostojni Sloveniji, ki je bil na to mesto izvoljen z vsemi – 89 glasovi prisotnih poslancev. Konec februarja je prevzel posle od predhodnice, nekdanje tožilke Vlaste Nussdorfer. Kakšne varuhe smo imeli doslej in kako lahko to funkcijo in varovanje pravic zaznamuje vsak posamezen varuh? Kaj dela s priporočili in ugotovitvami varuha država? Nekatera priporočila se ponavljajo iz leta v leto ...

Blaž Kovačiz organizacije Amnesty International Slovenija opozarja: "Gledalci se morajo zavedati, da izvršilna veja oblasti, vlada, nima centralnega telesa za spremljanje človekovih pravic, to je razpršeno po ministrstvih in ker so ta vodena politično, med seboj ne komunicirajo dovolj dobro, se ne spremljajo." In zato je institut varuha človekovih pravic pomemben. To je edini organ, poudarja Kovač, na katerega se lahko pritožimo. Vendar je dejstvo tudi, da pravico na koncu iščemo na sodiščih, ker mnenje ali pa opozorilo varuha vlada lahko – kot je to večkrat storila v preteklosti – kar prezre.

Aktivist in humanitarec Miha Blažič pa opozarja na še en vidik: "Bolj ko postajamo razslojena družba, bolj postaja vloga varuha marginalna."