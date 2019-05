Ljudi, ki so brezposelni več kot eno leto, pri nas še vedno 26 tisoč

Človeku, ki se je znašel v revščini, lahko pomagamo na veliko načinov. A gotovo je eden najbolj učinkovitih, če ga naučimo in motiviramo, da se vrne na trg dela, si poišče službo in se postavi na svoje noge. Da bi ta korak omogočili čim več ljudem, z Verigo dobrih ljudi spodbujamo delavnice namenjene prav iskalcem zaposlitve. In rezultati so lahko resnično osupljivi.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:01 Iz 24UR: Delavnice za brezposelne 01:21 Iz 24UR: Dodatek za delovno aktivnost