'Človeško življenje vredno več kot privarčevan znesek za elektriko'

DARS je zaradi ukrepov ob energetski draginji razsvetljavo tako pustil le na zakonsko določenih odsekih - predorih, razcepih, nekaterih križiščih in avtocestnih počivališčih.

Jure Kostanjšek, generalni sekretar AMZS pravi, da se s tem ukrepom ne strinjajo. "Prav gotovo obstaja velika verjetnost, da gre zaradi te spremembe zdaj kaj narobe. Zato se mi s tem ukrepom Darsa ne strinjamo," je povedal Kostanjšek. Ta je izpostavil, da do nesreč lahko pride zaradi manjše preglednosti. "Varčevanje na račun prometne varnosti je nepotrebno in neutemeljeno. Pri prometni varnosti se ne varčuje, ampak je vanjo treba vlagati," je bil jasen generalni sekretar AMZS.

Kostanjšek je povedal še, da so avtoceste v Sloveniji "en velik nadstandard", ki ga je treba ohranjati. "Če se spreminjajo utemeljene prakse, to lahko predstavlja problem. Avtoceste so bile eden izmed ključnih dejavnikov za boljšo prometno varnost v Sloveniji in jaz s tem ne bi eksperimentiral," je dodal.

Prav tako je generalni sekretar AMZS opozoril, da je letos na slovenskih cestah umrlo že 26 oseb, kar je veliko več kot je dolgotrajno letno povprečje, ki je 16. "In to je ta znak, alarm, ki kaže na to, da se tu ni kaj za igrati," je pojasnil. Kostanjšek je dodal, da naj bi po nekaterih ocenah za zadnji dve smrti, ki sta se zgodili na slovenskih avtocestah, lahko bil kriv ravno zadnji ukrep Darsa.

Na vprašanje, katere dele avtoceste bi bilo najbolj nujno nazaj osvetliti, je Kostanjšek odgovoril, da bi bi bilo najboljše uvesti fotovoltaiko. "Tukaj se že išče rešitve. Imamo tudi težave z vožnjo v nasprotni smeri. Severna ljubljanska obvoznica je tudi območje, kjer je precej prepletanj in v tem primeru je precej boljše, če je zagotovljena vidljivost," meni Kostanjšek.