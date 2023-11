Koliko je vredno človeško življenje? 'Regresni zahtevek 13.560 evrov je prenizek'

Kar v praksi pomeni, da če bodo večkratni prekrškarji za vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc povzročili hujšo prometno nesrečo, lahko plačali tudi desetkrat več, pozor, tudi do 130 tisoč evrov.

"Z izvajanjem ukrepov, določenih v nacionalnem programu, si prizadevamo, da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 oseb in da se jih v prometnih nesrečah ne bo hudo telesno poškodovalo več kot 400," napoveduje državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh .

Vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc, vožnja v napačno smer in neprilagojena hitrost, pa prometne nesreče z električnimi skiroji - črni madeži na slovenskih cestah, ki jim je državni zbor soglasno napovedal vojno.

Ključavnico bi po odločbi sodišča v avto namestili vsem tistim, ki se za volan večkrat niso usedli trezni, pa tudi voznikom v javnem prometu. "Vse države ki delajo napredek na področju varne mobilnosti, morajo kdaj ugrizniti v kislo jabolko teh naših slabih navad in Slovenija ne bo tukaj nobena izjema, imamo izziv na hitrosti, alkoholu, agresiji. To je pa tisto, kar je netolerantno v Sloveniji in na tem področju bomo vsi skupaj morali nekaj narediti," meni predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba.

Kdaj bo predvidoma uvedena avtomatska alkoholna ključavnica za povratnike? "Kot upravni oziroma tehnični ukrep poleg sistemskih ukrepov in zakonodajnih sprememb so avtomatske alkoholne ključavnice za povratnike v prvem akcijskem načrtu najprej predvidene kot proučitev," pojasnjuje Simona Felser iz Agencije za varnost prometa. Vse ukrepe, ki so jih zapisali v resoluciji sicer želijo implementirati do 2030.

Usposabljanje za vožnjo z električnim skirojem

Resolucija stremi k povečani varnosti cestne infrastrukture, vozil in varnejši uporabi cest. Vozniki lahkih motornih vozil bodo morali med vožnjo nositi čelado in skleniti zavarovanje odgovornosti. Kljub soglasni podpori pa so bili v Novi Sloveniji kritični do - po njihovem mnenju - prevelike vloge nevladnih organizacij v resoluciji.

"V Novi Sloveniji menimo, da je potrebno v javnem sektorju ustvariti takšne pogoje, da bo sam zagotovil potrebne ukrepe za povečanje prometne varnosti, nevladne organizacije pa naj bodo le ustrezno dopolnilo ukrepom javnega sektorja," meni Janez Žakelj iz NSi.

Koliko zavarovalnica danes vrednoti človeško življenje, ki je izgubljeno zaradi povzročitve nesreče pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog in kako visok bo lahko regresni zahtevek po novem? Felserjeva pojasnjuje, da je danes ta zahtevek 13.560 evrov. "Menimo, da je vsota v primerjavi z izgubo življenja prenizka. Zato preučitev in apel, da se zahtevek zviša."

Ne samo odrasli vozniki, spremembe čakajo tudi osnovnošolce. Ti bodo za vožnjo električnih skirojev morali opraviti usposabljanje, kot ga do zdaj poznajo za vožnjo s kolesom, mlajšim od 15 let pa ne bo več dovoljena vožnja z lahkimi motornimi vozili - kljub temu, da mednje spadajo tudi invalidski vozički. Felserjeva je sicer pojasnila, da se predviden ukrep nanaša na nove oblike mikromobilnosti in med lahka motorna vozila v tem segmentu sodijo e-skiroji.