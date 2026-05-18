CME član vodilne svetovne koalicije za boj proti spletnemu piratstvu

"ACE pozdravlja CME v globalni mreži, posvečeni zaščiti kreativnih vsebin in krepitvi boja proti piratstvu," je dejala Larissa Knapp, izvršna podpredsednica in direktorica za zaščito vsebin pri Motion Picture Association. "Piratstvo je že dolgo globalni izziv, današnja grožnja pa je še bolj sofisticirana, usklajena in kompleksna. Z vsakim novim članom ACE postaja močnejši, širi svoje kolektivno znanje in krepi sposobnost zaščite vsebin pred kriminalnimi piratskimi mrežami ter podpore zakoniti distribuciji kreativnih vsebin."

CME, vodilno medijsko podjetje v srednji in vzhodni Evropi, v ACE prinaša bogate izkušnje na področju vlaganj v lokalne vsebine, zaupanja vredne informativne programe in odgovorno oddajanje. Članstvo CME v ACE poudarja skupno zavezanost zaščiti intelektualne lastnine, podpori kreativnim industrijam ter zagotavljanju dostopa občinstva do legitimnih in kakovostnih vsebin.

Ker oblikovalci politik in regulatorji po Evropi vse bolj poudarjajo pomen integritete digitalnega trga, sodelovanje CME v ACE izpostavlja pomen sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem pri boju proti piratstvu. S pridružitvijo ACE se CME povezuje z globalno koalicijo, ki sodeluje z organi pregona, regulatorji in deležniki industrije pri razbijanju mrež nezakonite distribucije in spodbujanju zakonite potrošnje vsebin.

"Pridružitev ACE odraža zavezanost CME zaščiti kreativnosti ter zagotavljanju pravičnega, predvidljivega in trajnostnega medijskega okolja," je povedala Klára Brachtlová, namestnica izvršne direktorice in direktorica za zunanje zadeve pri CME. "S sodelovanjem z ACE in njegovimi člani želimo okrepiti skupna prizadevanja za zaščito evropskih kreativnih industrij ter ohranitev integritete avdiovizualnega trga."

Globalna mreža ACE danes združuje več kot 50 članov – od velikih hollywoodskih studiev in pretočnih platform do regionalnih televizijskih hiš in ustvarjalcev vsebin. Skupaj člani ACE uporabljajo kolektivno strokovno znanje, tehnološke inovacije in usklajene izvršilne ukrepe za boj proti piratstvu v velikem obsegu.

Članstvo CME je še posebej pomembno v kontekstu spreminjajočega se regulatornega okolja v srednji in vzhodni Evropi, kjer se države vse bolj osredotočajo na krepitev zaščite intelektualne lastnine, podporo domačim kreativnim sektorjem ter zagotavljanje poštene konkurence na digitalnih trgih. Prek ACE bo CME sodeloval pri mednarodnih najboljših praksah, izmenjavi informacij in usklajenih protipiratskih pobudah – ter imel od tega tudi koristi.