CNN o Predjamskem gradu: največji jamski grad na svetu

"Beseda 'veličastna' sploh ne more opisati renesančne fasade iz leta 1580," je zapisal in bralcem predstavil legendo o roparskem vitezu Erazmu Predjamskem. Zanimiva se mu je zdela zgodba o njegovi smrti, ki spominja na prizor iz svetovno znane serije Igra prestolov, kjer Lord Tywin Lannister umre medtem, ko opravlja potrebo.

Prav ste prebrali, tudi Erazem Predjamski, ki velja za nekakšnega slovenskega Robin Hooda, je namreč umrl "na stranišču". Zaradi spora spora s habsburškim cesarjem Friderikom III je sredi 1480-ih pobegnil na grad. Nasprotniki so bili prepričani, da bodo Erazma izstradali, a niso vedeli, da so iz gradu vodili števili tuneli prek katerih so lahko v grad prinašali hrano. Nasprotnikom je Erazem celo pošiljal sveže češnje, ki so jih na grad prinesli iz bližnje Vipave.

A Erazmov konec je kljub temu tragičen, saj ga je izdal služabnik. Ta je na terasi tretjega nadstropja pred straniščem, kjer se je nahajal Erazem, prižgal baklo. Le nekaj trenutkov kasneje pa je topovska kugla poskrbela, da je bilo tokrat zadnjič, ko je sedel na straniščno školjko, piše novinar, ki je povzemal lokalnega vodiča.

Danes je v gradu, ki je bil po vojni nacionaliziran, urejen muzej. V njem si je možno ogledati srednjeveško življenje graščakov, pa tudi arheološko zbirko, razstavljeno pa je tudi gradivo o lastnikih gradu, orožje, pohištvo in lovske trofeje. Novinar se je razpisal še o jami, ki se nahaja na območju pod gradom in Cerkvi Žalostne Matere božje v Predjami.