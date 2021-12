Coca-Cola HBC razpisuje štipendije za talente v gostinstvu

Kuharji, slaščičarji in strežno osebje lahko do 31. januarja 2022 oddajo prijavijo za pridobitev štipendije programa Raise the Bar.

Ambiciozni kuharji, slaščičarji in drugi zaposleni v gostinstvu vedo, da je za naslov najboljšega potrebno veliko dela in izobraževanja. Nenehno je potrebno preizpraševati uveljavljene prakse, premikati meje svojih zmogljivosti in nabirati nove izkušnje. Coca-Cola HBC Hrvaška v okviru lastnega programa Raise the Bar podeljuje štipendije talentom za področje gostinstva. Štipendije so namenjene tistim, ki nenehno iščejo priložnost za izpopolnjevanje in ki se zavedajo, da tako prispevajo k celotnemu gostinskemu in turističnemu sektorju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati iz Slovenije.

Kuharji, slaščičarji in strežno osebje za delo v restavracijah lahko do 31. januarja 2022 oddajo prijavijo za pridobitev štipendije in tako izkoristijo priložnost, da svoj strokovni razvoj nadaljujejo na kateri izmed najbolj priznanih svetovnih univerz, kot sta Le Cordon Bleu in Ecole Ducasse. Za sodelovanje je izpolniti prijavnico in priložiti motivacijsko pismo preko portala raisethebar.hr/stipendija.