Coca-Cola HBC vabi na gostinsko akademijo Raise the Bar.

Ali imate najmanj eno leto delovnih izkušenj v gostinstvu in želite izpopolniti svoje znanje ter pridobiti dodatne izkušnje? Izkoristite priložnost in se prijavite na akademi j o Raise the Bar , brezplačni izobraževalni program družbe Coca-Cola HBC Hrvaška za natakarje, bariste in barmane!

Teoretični del programa poteka v Zagrebu , v izobraževalnem centru Coca-Cole HBC Hrvaška , praktični del pa v restavracijah in barih na Hrvaškem. Med prejetimi prijavami bodo strokovnjaki iz Coca-Cole HBC Hrvaška skupaj s člani ekipe Raise the Bar izbrali kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Nato sledi razgovor s kandidati. Sprejeti udeleženci se bodo od 18. novembra do 10. decembra letos v teoretičnem in praktičnem delu programa naučili najsodobnejših tehnik in trendov v gostinstvu. Kako poteka akademija Raise the Bar, si lahko ogledate v kratkem video posnetku.

Na akademijo se lahko prijavijo vsi zainteresirani natakarji, baristi in barmani iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije, ne glede na izobrazbo in delovno razmerje. Za sodelovanje v tem priznanem programu Coca-Cole HBC Hrvaška je potrebno do 15. septembra 2021 izpolniti obrazec na spletni strani raisethebar.hr/akademija .

Akademija Raise the Bar je brezplačni izobraževalni program za natakarje, bariste in barmane.

Program akademije Raise the Bar je zasnovan v sodelovanju z European Bartender School. Zajema barski menedžment, zgodovino, klasifikacijo, proizvodnjo in degustacijo žganih pijač, likerjev, piva, vina, kave in kavnih napitkov. Udeleženci se bodo naučili pripraviti lastne sirupe, likerje in t.i. »shrub-se«, seznanili se bodo z recepti za kar 88 koktajlov ter usvojili številne druge spretnosti in znanja za delo in napredovanje v gostinskem sektorju.

Strokovnjakom Coca-Cole HBC Hrvaška se bodo kot predavatelji pridružili vrhunski strokovnjaki s področij miksologije in žganih pijač, vina, kave, piva in barskega menedžmenta. Med njimi so Andrej Čapka, direktor in lastnik Zmajske pivovarne, Ivan Jug, sommelierski prvak Hrvaške, solastnik in voditelj restavracije Noel, in Andrea Klemenčić, izkušena menedžerka v hotelirstvu v oddelkih za gastronomijo in vodenje restavracij.