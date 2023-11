Coca-Cola: Odpoklicani izdelki s Hrvaške niso v prodaji v Sloveniji

"Po nedavnih dogodkih na hrvaškem trgu vas obveščamo, da nismo seznanjeni z nobenimi nepravilnostmi v zvezi z našim portfeljem izdelkov na slovenskem trgu. Za izdelke z določenimi proizvodnimi serijami s hrvaškega trga potrjujemo, da niso dobavljivi na slovenskem trgu," so za 24ur.com sporočili iz podjetja Coca-Cola Slovenija.

"Delujemo v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti hrane, ki jih redno pregledujejo pristojni organi, da zagotavljamo dobro počutje naših potrošnikov in kakovost naših izdelkov," so še dodali.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prav tako potrdila, da lota dveh izdelkov, ki sta predmet umika s hrvaškega trga, nista bila distribuirana na slovenski trg.