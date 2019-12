Coca-Cola s partnerji letos donirala 67 tisoč evrov za tri dobre namene

Prejemniki donacije v okviru akcije vednopodpiraj dober namen so društvo Morigenos, projekt Botrstvo in OKS – ZŠZ.

Z včerajšnjim dogodkom se je zaključila letošnja akcija #vednopodpiraj dober namen, pod okriljem katere je Coca-Cola v Sloveniji v sodelovanju z družbami Petrol, Mercator in Tuš podelila donacijo v skupni višini 67 tisoč evrov. Prejemniki donacije in nosilci zmagovalnih projektov so Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za dijaški sklad projekta Botrstvo, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za štipendije mladih športnikov in društvo Morigenos za raziskovanje delfinov v slovenskem morju. Namen akcije #vednopodpiraj dober namen je osveščati slovenske potrošnike o nekaterih ključnih družbenih in okoljskih temah. Coca-Cola Slovenija v letošnjem letu za zmagovalne projekte na področjih športa, okolja in skupnosti skupno namenja 60 tisoč evrov, v sodelovanju z družbami Petrol, Mercator in Tuš pa se je za tri dobre namene zbralo še dodatnih sedem tisoč evrov.

Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo, je poudarila pomen podpiranja skupnosti, v katerih podjetje posluje: »V družbi Coca-Cola je družbena odgovornost podstat poslovanja. Celoten izkupiček akcije #vednopodpiraj dober namen v višini 67 tisoč evrov namenjamo nosilcem zmagovalnih projektov. S ponosom podpiramo njihovo poslanstvo.« Začetki letošnje akcije #vednopodpiraj dober namen segajo v december 2018, ko je Coca-Cola potrošnike povabila h glasovanju za zmagovalne projekte. V začetku letošnjega leta so potrošniki z blizu 50 tisoč glasovi izglasovali prejemnike donacije in skozi leto z nakupom pijač podjetja in drugih promocijskih izdelkov pripevali k zbiranju sredstev za tri dobre namene.

Jure Košir, ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Pomen podpiranja tovrstnih družbenih pobud je na dogodku izpostavil eden od najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev in ambasador akcije #vednopodpiraj dober namen Jure Košir: »V minulih mesecih smo opravili veliko delo za okolje in mlade v Sloveniji. Ker sem tudi sam zrasel s športom, mi je med tremi zmagovalnimi projekti še posebej blizu podpiranje mladih športnikov, saj s tem utiramo pot v svetlo športno prihodnost Slovenije. Brez podpiranja mladih športnih upov tudi olimpijsko leto, ki je pred nami, ne bi imelo smisla. Hvala vsem, ki ste slišali naše sporočilo in sodelovali v akciji #vednopodpiraj dober namen.« Na dogodku sta donacijo osebno prevzela Bogdan Gabrovec,predsednik OKS – ZŠZ, in Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. Tilen Genov iz društva Morigenos je v video nagovoru pojasnil: »V društvu Morigenos smo veseli, da smo sodelovali v akciji #vednopodpiraj dober namen. Donirana sredstva smo namenili za raziskovanje delfinov na terenu in na ta način pridobili kopico koristnih podatkov. Del sredstev smo porabili tudi za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Tako pridobljeni podatki kot večja vključenost širše javnosti pripomoreta k boljšemu dolgoročnemu varstvu delfinov v slovenskem morju«.

Od leve proti desni: Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo; Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje; Bogdan Gabrovec, predsednik OKS – ZŠZ; Jure Košir, ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen FOTO: PR/Arhiv ponudnika