Čofotanja v Ljubljanici še nekaj časa ne bo

Reka Ljubljanica je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) po celotnem toku na podlagi analiz vode v dobrem, na podlagi analize rib pa v slabem kemijskem stanju . "Na podlagi analize rib je slabo kemijsko stanje ocenjeno za vse površinske vode v Sloveniji, torej tudi za Ljubljanico, in sicer zaradi preseganja živega srebra in bromiranih difeniletrov. Podobna je situacija v vseh evropskih državah," ob tem opozarjajo na agenciji.

Po njihovih pojasnilih so sicer mejne vrednosti nevarnih snovi v ribah tudi sicer veliko strožje kot mejne vrednosti za prehrano, saj želijo "s tako nizkimi mejnimi vrednostmi ščititi tudi najmanjše vodne organizme in ne samo človeka".

Ocene ekološkega stanja, ki dajejo uvid v to, v kakšnem stanju so rastline in živali v vodnih sistemih, so po posameznih odsekih različne. Medtem ko je za Ljubljanico med povirnim delom in Črno vasjo značilno slabo ekološko stanje, je njen mestni del v zmernem ekološkem stanju. Na odseku med Mostami in Podgradom v Zalogu ter na območju Gruberjevega prekopa pa je v dobrem ekološkem stanju.

Med razlogi za slabo ekološko stanje sta prekomeren vpliv obremenitev hidromorfološke spremenjenosti in splošna degradiranost. Med hidromorfološke obremenitve sicer sodijo odvzemi vode, zajezitve, jezovi, pregrade, protipoplavne ureditve in druge regulacije, ureditve strug in bregov ter raba tal v obrežnem pasu.