Čokl: Odločati se moramo za blaginjo ljudi, ne politične elite

Da je razklanost, ki se je pojavila na političnem parketu in v družbi, prisotna tudi v stranki DeSUS, poslanci in člani stranke že dolgo ne skrivajo več, je pa prva v stranki v pismu članom brez dlake na jeziku zapisala, da so za to kriva dejanja glavnih akterjev, katerih imen ni treba navajati. "Splošna politična situacija je privedla do razkola levi-desni, kar me osebno zelo moti. Vedno prisegam na to, da se dajmo odločati za blaginjo ljudi in ne za blaginjo politične elite," je dejala začasna zastopnica stranke Brigita Čokl.

A prav to se s strani poslancev stranke upokojencev zaradi lastnih računic vse prepogosto dogaja, je bila ostra Čoklova. To pa je neprimerno in obsojanja vredno, saj kot pojasnjuje, glasujejo tudi proti stališčem stranke. "Poslanci nočejo dojeti, da smo prestopili v opozicijo in so zavzeli neko svojo držo, ki je definitivno podkrepljena s strani vodilne stranke. Glede na to, da so naši poslanci izrazili, da ne mislijo nastopati na volitvah, je jasno, da želijo obdržati svoj mandat," še dodaja.