Čokolada, ki v sebi skriva fantastično velike koščke

Ko pomisliš na nekaj sladkega, je čokolada Jimmy Fantastic gotovo ena od glavnih poslastic, ki si je zaželijo vsi ljubitelji čokolade - tudi tisti bolj zahtevni. Da je čokolada zares fantastična, pričajo njeni velikanski koščki, ki so jih magično zapakirali v mini embalažo in z njimi presenti vse, ki jo prvič odprejo. In poskusijo. In zato tudi kupijo ponovno.

Če še nisi prepričan/a, zakaj izbrati ravno Jimmy Fantastic čokolado, potem te bodo v to gotovo prepričali spodnji razlogi.

Fantastična embalaža z veliko skrivnostjo

Večja skrivnost od Jimmy Fantastic čokoladne recepture, je samo še njen ovitek in količina čokolade, ki se skriva v njem. Na prvi pogled mala čokolada v svojem papirnatem ovitku namreč skriva kar 180 g velikih koščkov čokolade. To pomeni, da če kupiš vseh 6 okusov, dobiš več kot kilogram čokolade! Za vse, ki pa si želijo hitrejše sladke pavze, pa so na voljo tudi male 100 in 50 gramske Jimmy Fantastic čokolade. Da ni pretežka nakupovalna vrečka za iz trgovine.