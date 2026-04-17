Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sladka zgodba, ki je Radovljico postavila na turistični zemljevid

Radovljica, 17. 04. 2026 08.15 pred 58 minutami 5 min branja 8

Avtor:
Karmelina Husejnović
Festival čokolade Radovljica

Bi radi videli, kako od zrna nastane tablica čokolade? Radovljiška graščina se bo ta konec tedna preobrazila v Tovarno čokolade, obiskovalce Festivala čokolade pa bo pozdravil Zwonko oziroma slovenski Willy Wonka. Na enem najbolj obiskanih kulinaričnih dogodkov pri nas se bo predstavilo 20 čokoladnic, med njimi tudi dve iz tujine. Obiskovalci pa bodo lahko povsem sami izdelali svojo čokolado in izbrali najboljšo pralino.

Ste vedeli, da čokolada sprva sploh ni bila sladka? Ko so jo v 16. stoletju iz Srednje Amerike prinesli Španci, so jo po vzoru Aztekov pili kot grenak napitek, pogosto celo z dodatkom čilija. Španski kuharji so ji začeli namesto pikantnih začimb dodajati cimet, sladkor in vanilijo. Skrivnost te temne razvade pa so Španci nato skoraj stoletje skrbno varovali pred drugimi evropskimi narodi s tem, da so nadzorovali trgovino in proizvodnjo čokolade.

500 let pozneje si svet brez te sladke razvade težko predstavljamo. Čokolada pa je še vedno navdih za kuharje in slaščičarje po vsem svetu, ki jo vedno znova kombinirajo z različnimi okusi.

V zadnjem desetletju je čokolada močno zaznamovala tudi majhen gorenjski kraj, Radovljico, kjer vsako leto poteka Festival čokolade. "Prvi festival smo organizirali leta 2012, takrat sicer kot enodnevni dogodek. Nato je festival uspešno rastel iz leta v leto," pravi Kaja Beton, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica. Ta konec tedna tam pričakujejo od 20 do 25 tisoč obiskovalcev.

Od zrna do čokolade

Festival letos še posebej poudarja zgodbo nastajanja čokolade. V Radovljiški graščini bo zaživela prava "tovarna čokolade", kjer bodo obiskovalci lahko spremljali celoten proces nastanka čokolade – od kakavovega zrna do končne tablice. Kako lahko sami doma iz surovega zrnja pridemo do čokolade, nam je v poenostavljenem postopku pokazal Luka Vidic iz Hiše eksperimentov.

Hiša eksperimentov je na festivalu sodelovala že leta 2017 in 2018, tokrat bodo tam že tretjič. "Sodelovali bomo s tovarno čokolade, kjer bodo obiskovalci lahko sami izdelali čokolado od kakavovega zrna naprej. Hkrati bomo imeli ob delavnici še nekaj eksperimentov, ki so taki, da ko jih naredite, se sami povrnejo v prvotno stanje. Če vas zanima, koliko časa bi morali telovaditi, ko nekaj pojemo, bodo tudi takšni eksperimenti," nam je zaupal Vidic.

"Osnova za dobro čokolado so dobre sestavine. Dobre sestavine bodo, če z njimi dobro delamo, pomenile tudi boljši izdelek," pravi Vidic in dodaja, da je za končni rezultat ključna še osebna nota. "Tehnična izvedba, kako pridemo od zrna do tablice, ima ogromno korakov in nekateri kuharji pravijo, da je perfekcija, ko narediš ogromno majhnih stvari zelo dobro."

Radovljiška graščina bo letos preoblikovana v pravljični svet po navdihu knjige in filma Čarli in tovarna čokolade. Po prostorih se bo sprehajala tudi posebna maskota – Zwonko, festivalska različica slavnega Willyja Wonke, ki bo skupaj s "kraljico čokolade" poskrbel za pravljično vzdušje.

Zakaj prav Radovljica?

Ni naključje, da se zgodba čokolade razvija prav v Radovljici. "Ko smo leta 2011 začeli ustvarjati to turistično zgodbo, smo malo raziskali, po čem je Radovljica znana, kaj Radovljica ima kot destinacija, kot občina. Videli smo zelo močno prisotnost čokolade v povezavi s čokoladnico Gorenjka, ki je v Lescah, to je prav tako del naše občine. Druga zgodba pa je zgodba o čebelarstvu, saj imamo tu čebelarski muzej. Tako da smo spletli ti dve zgodbi – čokolado in med – in nastala je Radol'ca, pristno sladka. Hkrati pa smo videli potencial v čokoladi, ker takrat festivala čokolade v Sloveniji še ni bilo. Radovljica pa je bila precej neznana, ljudje je niso poznali, niti v Sloveniji ne kaj dosti, tako da smo zelo uspešno takrat vzpostavili ta prvi festival čokolade," je pojasnila direktorica Kaja Beton.

In po 14 letih se je Radovljica nedvomno uveljavila kot "prestolnica" čokolade pri nas. "Zdaj se nam dogaja, da kamorkoli gremo, nas prepoznajo po tem, da smo mesto, kjer se odvija Festival čokolade. In tudi med letom imamo veliko obiskovalcev iz tujine, ki sprašujejo po čokoladi v Radovljici," dodaja. Mesto tako svojo sladko, čokoladno zgodbo živi vse leto.

20 čokoladnic in neskončno okusov

Na festivalu se bo predstavilo 20 čokoladnic iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine – med drugim iz Hrvaške in Avstrije. Obiskovalci bodo lahko okušali vse od klasičnih tablic do inovativnih pralin, čokoladnih dražejev in sadja v čokoladi.

V graščini bo tudi izbor za naj pralino letošnjega leta. "Mi smo v začetku aprila že naredili izbor s strokovno žirijo, v kateri sta bila dva priznana slaščičarja, Anže Kranjec in Grega Rode," je pojasnila Blanka Grašič, vodja prireditev na Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica.

Izbirala sta med petimi prijavljenimi pralinami. "Na prvi dve mesti sta se uvrstili pralini čokoladnice Lucifer iz Velenja – prva je mandarina in tonka, druga je matcha in pistacija. Na tretje mesto pa se je uvrstila pralina čokoladnice Dobnik iz Žalca. Ta ima prav poseben okus, in sicer so uporabili savinjski hmelj, brinjevec in pa nepalski poper. Vse te tri praline bodo obiskovalci lahko poskusili," pravi Grašičeva. Na festivalu pa bodo nato razglasili najboljšo pralino po izboru obiskovalcev.

Magnet za vse sladkosnede

Dogajanje ne bo omejeno le na pokušine. V Radovljiškem parku bodo potekali koncerti, kuharski šovi, športne in cirkuške animacije ter delavnice za vse starosti. Na odru bodo med drugim nastopili skupina Help! A Beatles tribute, Romana Kranjčan, skupina Katalena in Kingston, najmlajše pa bo navdušil tudi srednjeveški kotiček z lesenim vrtiljakom, ki ga ne poganja elektrika.

Novost letošnjega festivala je tudi festivalska kartica, ki nadomešča degustacijske kupone in obiskovalcem omogoča enostavnejše plačevanje vseh doživetij. "Strošek kartice je en evro, to je strošek aktivacije kartice. Tudi naslednje leto bo veljala ta ista kartica. Na voljo bodo tako na vstopu na prizorišče na blagajnah kot tudi na samem prizorišču. Ob tem ohranjamo enako vstopnino kot lansko leto – to je šest evrov za odrasle obiskovalce, medtem ko je za otroke in mlade do 18. leta vstop brezplačen," je pojasnila Betonova.

Festivalska kartica
Festivalska kartica
FOTO: 24ur.com

Festival čokolade že dolgo ni več le lokalna prireditev. Vsako leto privabi vedno več obiskovalcev iz tujine. Ti prihajajo predvsem iz Avstrije, Italije, Hrvaške, pa tudi iz širše regije. Organizatorji so zanje pripravili tudi posebne turistične pakete z nastanitvijo in kulinaričnimi doživetji.

Kot pravijo v Radovljici: čokolada združuje ljudi – ne glede na starost, okus ali državo.

festival čokolade radovljica čokolada

Komu koristi zakon za razvoj Slovenije?

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vrana in vrabček
17. 04. 2026 08.57
Imajo TAKO DRAGO čokolado, ki ni vredna te cene, da naj jo kar obdržijo. Pričakujejo da bodo z vikend festivalom zaslužili toliko, da jim potem do konca leta potem ne bo več treba delati 😁
Odgovori
+1
1 0
devlon
17. 04. 2026 08.46
festival tudi za farmacijo..ker bo visja prodaja statinov
Odgovori
+0
1 1
Potouceni kramoh
17. 04. 2026 08.37
Zdej imajo lahk festival Sulejmana in Rusmirja Hrvića ,ki sta od Hrvatov dobila na pol zastonj Gorenjko.
Odgovori
+1
2 1
Spijuniro Golubiro
17. 04. 2026 08.33
Melani je deckoo
Odgovori
0 0
Slash
17. 04. 2026 08.29
Bo spet una gola teta okol hodila ?!? Zelo neprimeren kraj za take zadeve ! Stotine majhnih otrok, vi se greste pa striptiz !
Odgovori
-1
1 2
Sortegilio
17. 04. 2026 08.43
Katera gola teta? si lahko konkreten? Prvič slišim.
Odgovori
0 0
Slash
17. 04. 2026 09.04
Oh kao bodypainting. V zgornjem nadstropju gradu, v veliki dvorani so jo barvali, popolnoma gola, oziroma spodaj neke mini tančice. Okol pa 100 malih otrok. Mogoče sem preveč konzervativen, ampak bil sem že na striptiz kjer sem manj videl.
Odgovori
0 0
Slash
17. 04. 2026 09.06
Ah kao bodypainting. Velika dvorana v gradu. Okoli pa sto otrok, ko so jo barval. Mogoče sem preveč konzervativen, ampak bil sem že na striptizu l, kjer sem manj videl.
Odgovori
0 0
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641