Sladka zgodba, ki je Radovljico postavila na turistični zemljevid

Ste vedeli, da čokolada sprva sploh ni bila sladka? Ko so jo v 16. stoletju iz Srednje Amerike prinesli Španci, so jo po vzoru Aztekov pili kot grenak napitek, pogosto celo z dodatkom čilija. Španski kuharji so ji začeli namesto pikantnih začimb dodajati cimet, sladkor in vanilijo. Skrivnost te temne razvade pa so Španci nato skoraj stoletje skrbno varovali pred drugimi evropskimi narodi s tem, da so nadzorovali trgovino in proizvodnjo čokolade. 500 let pozneje si svet brez te sladke razvade težko predstavljamo. Čokolada pa je še vedno navdih za kuharje in slaščičarje po vsem svetu, ki jo vedno znova kombinirajo z različnimi okusi. V zadnjem desetletju je čokolada močno zaznamovala tudi majhen gorenjski kraj, Radovljico, kjer vsako leto poteka Festival čokolade. "Prvi festival smo organizirali leta 2012, takrat sicer kot enodnevni dogodek. Nato je festival uspešno rastel iz leta v leto," pravi Kaja Beton, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica. Ta konec tedna tam pričakujejo od 20 do 25 tisoč obiskovalcev.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Kakavova zrna 24ur.com

Kakavova zrna 24ur.com

Kakavova zrna 24ur.com





Od zrna do čokolade

Festival letos še posebej poudarja zgodbo nastajanja čokolade. V Radovljiški graščini bo zaživela prava "tovarna čokolade", kjer bodo obiskovalci lahko spremljali celoten proces nastanka čokolade – od kakavovega zrna do končne tablice. Kako lahko sami doma iz surovega zrnja pridemo do čokolade, nam je v poenostavljenem postopku pokazal Luka Vidic iz Hiše eksperimentov.

Hiša eksperimentov je na festivalu sodelovala že leta 2017 in 2018, tokrat bodo tam že tretjič. "Sodelovali bomo s tovarno čokolade, kjer bodo obiskovalci lahko sami izdelali čokolado od kakavovega zrna naprej. Hkrati bomo imeli ob delavnici še nekaj eksperimentov, ki so taki, da ko jih naredite, se sami povrnejo v prvotno stanje. Če vas zanima, koliko časa bi morali telovaditi, ko nekaj pojemo, bodo tudi takšni eksperimenti," nam je zaupal Vidic. "Osnova za dobro čokolado so dobre sestavine. Dobre sestavine bodo, če z njimi dobro delamo, pomenile tudi boljši izdelek," pravi Vidic in dodaja, da je za končni rezultat ključna še osebna nota. "Tehnična izvedba, kako pridemo od zrna do tablice, ima ogromno korakov in nekateri kuharji pravijo, da je perfekcija, ko narediš ogromno majhnih stvari zelo dobro." Radovljiška graščina bo letos preoblikovana v pravljični svet po navdihu knjige in filma Čarli in tovarna čokolade. Po prostorih se bo sprehajala tudi posebna maskota – Zwonko, festivalska različica slavnega Willyja Wonke, ki bo skupaj s "kraljico čokolade" poskrbel za pravljično vzdušje.

Zakaj prav Radovljica?

Ni naključje, da se zgodba čokolade razvija prav v Radovljici. "Ko smo leta 2011 začeli ustvarjati to turistično zgodbo, smo malo raziskali, po čem je Radovljica znana, kaj Radovljica ima kot destinacija, kot občina. Videli smo zelo močno prisotnost čokolade v povezavi s čokoladnico Gorenjka, ki je v Lescah, to je prav tako del naše občine. Druga zgodba pa je zgodba o čebelarstvu, saj imamo tu čebelarski muzej. Tako da smo spletli ti dve zgodbi – čokolado in med – in nastala je Radol'ca, pristno sladka. Hkrati pa smo videli potencial v čokoladi, ker takrat festivala čokolade v Sloveniji še ni bilo. Radovljica pa je bila precej neznana, ljudje je niso poznali, niti v Sloveniji ne kaj dosti, tako da smo zelo uspešno takrat vzpostavili ta prvi festival čokolade," je pojasnila direktorica Kaja Beton. In po 14 letih se je Radovljica nedvomno uveljavila kot "prestolnica" čokolade pri nas. "Zdaj se nam dogaja, da kamorkoli gremo, nas prepoznajo po tem, da smo mesto, kjer se odvija Festival čokolade. In tudi med letom imamo veliko obiskovalcev iz tujine, ki sprašujejo po čokoladi v Radovljici," dodaja. Mesto tako svojo sladko, čokoladno zgodbo živi vse leto.

20 čokoladnic in neskončno okusov

Na festivalu se bo predstavilo 20 čokoladnic iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine – med drugim iz Hrvaške in Avstrije. Obiskovalci bodo lahko okušali vse od klasičnih tablic do inovativnih pralin, čokoladnih dražejev in sadja v čokoladi. V graščini bo tudi izbor za naj pralino letošnjega leta. "Mi smo v začetku aprila že naredili izbor s strokovno žirijo, v kateri sta bila dva priznana slaščičarja, Anže Kranjec in Grega Rode," je pojasnila Blanka Grašič, vodja prireditev na Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Izbor naj pralina 24ur.com

Izbor naj praline 2026 24ur.com

Izbor naj praline 2026 24ur.com

Izbor naj praline 2026 24ur.com







Izbirala sta med petimi prijavljenimi pralinami. "Na prvi dve mesti sta se uvrstili pralini čokoladnice Lucifer iz Velenja – prva je mandarina in tonka, druga je matcha in pistacija. Na tretje mesto pa se je uvrstila pralina čokoladnice Dobnik iz Žalca. Ta ima prav poseben okus, in sicer so uporabili savinjski hmelj, brinjevec in pa nepalski poper. Vse te tri praline bodo obiskovalci lahko poskusili," pravi Grašičeva. Na festivalu pa bodo nato razglasili najboljšo pralino po izboru obiskovalcev.

Magnet za vse sladkosnede

Dogajanje ne bo omejeno le na pokušine. V Radovljiškem parku bodo potekali koncerti, kuharski šovi, športne in cirkuške animacije ter delavnice za vse starosti. Na odru bodo med drugim nastopili skupina Help! A Beatles tribute, Romana Kranjčan, skupina Katalena in Kingston, najmlajše pa bo navdušil tudi srednjeveški kotiček z lesenim vrtiljakom, ki ga ne poganja elektrika. Novost letošnjega festivala je tudi festivalska kartica, ki nadomešča degustacijske kupone in obiskovalcem omogoča enostavnejše plačevanje vseh doživetij. "Strošek kartice je en evro, to je strošek aktivacije kartice. Tudi naslednje leto bo veljala ta ista kartica. Na voljo bodo tako na vstopu na prizorišče na blagajnah kot tudi na samem prizorišču. Ob tem ohranjamo enako vstopnino kot lansko leto – to je šest evrov za odrasle obiskovalce, medtem ko je za otroke in mlade do 18. leta vstop brezplačen," je pojasnila Betonova.

Festivalska kartica FOTO: 24ur.com