Čokoladna torta v petih korakih

Orehi, čokolada in rum. Je sploh potrebno še kaj dodati? Čokoladna torta z orehi je sestavljena iz orehovega biskvita, ki je napojen z rumovim mlekom in premazan s slastno čokoladno kremo, za pripravo katere bomo uporabili BAM temno čokolado. Temna čokolada je primerna za vse priložnosti, zaradi kombinacij okusov pa je orehovo- čokoladna torta najbolj priljubljena v hladnih zimskih dneh.

BAM je vrhunska linija izdelkov ustvarjena z vizijo, da premium kvaliteto čokolade in profesionalne izdelke za peko približamo tudi domačim ustvarjalcem slaščic. BAM izdelki so namenjeni vsem, ki obožujejo ustvarjanje z visoko kvalitetnimi sestavinami in prefinjenimi okusi tudi za domačim kuhinjskim pultom.

Kdo stoji za blagovno znamko BAM?

Prvi klik spletne trgovine Mojačokolada.si se je zgodil v letu 2013. Od prvega klika naprej združujemo širok nabor čokoladnih izdelkov in ostalih izdelkov, s katerimi nastaja kategorija najboljših izdelkov za peko.

Danes naša mala slaščičarska ponudba vsebuje več sto različnih BAM izdelkov za peko! Lahko se ponašamo z nazivom najslajše in najboljše spletne trgovine na planetu. S sloganom "BAM become a master" pa želimo spodbuditi vse, ki so mnenja, da se lahko profesionalne čokoladne torte pripravi samo v profesionalnih kuhinjah. Z BAM izdelki se lahko priprave profesionalnih sladic lotiš tudi ti!

Trudimo se, da so naši recepti pripravljeni z lahko dostopnimi sestavinami, postopek priprave pa napisan skrbno in razumljivo.

Sestavine so primerne za osem kosov torte, pečene v pekaču premera 18 cm. Priprava ni tako zahtevna, vzela pa ti bo eno uro in pol.

BAM nasvet: pred pripravo orehove-čokoladne torte najprej le preberi recept. Preleti seznam sestavin, preveri, da imaš vse sestavine doma. Nadaljuj s postopkom priprave, ga preberi. Šele nato začni s pripravo in se tako izogni, da bo kateri izmed korakov pozabljen.

Sestavine za biskvit:

- 3 jajca (velikostni razred M)

- 90 g kristalnega sladkorja

- 50 ml olja

- 50 ml vode

- 100 g gladke moke

- 40 g mletih orehov

- 6 g pecilnega praška

Sestavine za vlaženje biskvita:

- 1 dl mleka

- 1 zavitek rumovega sladkorja

Sestavine za čokoladno kremo:

- 80 g BAM temne čokolade

- 300 g sladke smetane za stepanje

- 1 listič želatine

Postopek priprave:

1. Pečico segrejemo na 180°C. Jajca ločimo. Beljake stepemo v sneg. Rumenjake s sladkorjem bledo stepemo. Med stepanjem dodamo tekočine in gladko zmešamo. Suhe sestavine premešamo in jih dodamo k rumenjakom. Z mešalnikom zmešamo v gladko maso. Nazadnje z lopatko ne- žno primešamo sneg beljakov. Maso prelijemo v pekač, premera 18 cm, ki smo ga obložili s papirjem za peko (dno), in pečemo približno 25-30 minut. Pečen biskvit par minut ohlajamo v pečici z odprtimi vrati, nato ga vzamemo iz pekača in ohladimo na mreži. Ohlajen biskvit prerežemo na tri enake diske.

2. Med peko biskvita pripravimo mešanico za vlaženje. Mleko segrejemo z rumovim sladkorjem, da se stopi. Ohladimo.

3. Med ohlajanjem biskvita pripravimo čokoladno kremo. Čokolado s 100 g sladke smetane stopimo nad paro, ostalo smetano stepemo in damo na hladno. Želatino za 5 minut namakamo v hladni vodi. Ko se čokolada sto- pi, v njej raztopimo ožet listič želatine. Čokolado ohladimo do mlačnega in nato ji z lopatko primešamo stepeno smetano. Kremo razdelimo na 3 enake dele.

4. Spodnji disk biskvita položimo na podstavek in namestimo obroč. Navla- žimo ga z rumovim mlekom in premažemo s tretjino kreme. Postopek ponovimo še dvakrat, vsako plast kreme gladko poravnamo. Torto damo v hladilnik, da se krema učvrsti.

5. Ohlajeni torti snamemo obroč in jo poljubno dekoriramo.

