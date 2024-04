Continental zapira tovarno tiskarskih gum v Kranju

Družba bo, kot so zagotovili v sporočilu za javnost, v naslednjih nekaj tednih nadaljevala z dialogom s svetom delavcev, sindikatom in vsemi zaposlenimi v kranjskem obratu ter se z vsakim od njih pogovorila o individualni delovni situaciji.

Približno 70 zaposlenih v obratu je bilo z odločitvijo seznanjenih takoj, ko je bila sprejeta. "Zelo obžalujemo posledice, ki jih zaprtje prinaša za naše zaposlene v Kranju, ki odlično opravljajo svoje delo ," je povedal Marco Carlini , vodja oddelka za tiskarsko in pakirno industrijo v regiji EMEA, na poslovnem področju Površinskih rešitev družbe Continental.

Zahtevno stanje na trgu in potek najemne pogodbe

Odločitev smo bili primorani sprejeti zaradi zahtevne situacije, pravijo v podjetju, globalni trg tiskarskih gum namreč stagnira, pričakuje se njegov nadaljnji upad. Trg v gospodarski regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) se je v zadnjih nekaj letih močno skrčil. "Trenutna posledica tega je nizka zasedenost kapacitet naših obratov za izdelavo tiskarskih gum," je pojasnil Carlini.

"Naša družba verjame v prihodnost izdelave tiskarskih gum. Da bi se lahko pripravili na bodoče izzive in dolgoročno ohranili uspešno poslovanje teh obratov v okviru družbe Continental, smo bili primorani sprejeti odločitev za selitev proizvodnje."

Poleg zahtevne situacije na trgu je bila družba primorana ukrepati še iz enega razloga – potekla bo najemna pogodba za obrat v Kranju. "Najemodajalec nam ni podaljšal najemne pogodbe. Po temeljiti oceni trenutne situacije in obetov poslovanja smo se odločili opustiti proizvodnjo tiskarskih gum v Kranju," je še dodal.

Blagovna znamka Sava ostaja

Znana in uspešna blagovna znamka Sava, v okviru katere se v Kranju proizvajajo tiskarske gume za embalažo, kovinsko in UV-tiskanje, pa bo ostala. "Stranke bomo transparentno obveščali in jim zanesljivo dobavljali tiskarske izdelke v okviru blagovne znamke Sava," še zagotavljajo.