COOL ponudba! Sedaj je pravi čas za nov hladilnik

OGLAS

Poletje je pred vrati in kaj je bolj pomembno kot osvežujoča hrana in pijača, vedno na dosegu roke? Samsung je pripravil nekaj posebnega za vse, ki želite nadgraditi svojo kuhinjo in hkrati prihraniti energijo. Spoznajte novi Samsung hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, ki prinaša izjemno energetsko učinkovitost in pametne funkcionalnosti.

Zakaj je ta hladilnik najboljša izbira za vas? 1. Energetska učinkovitost, ki varčuje vaš denar Samsung najnovejši hladilnik RB6000D dosega vrhunsko energetsko oceno A, kar pomeni, da boste opazno zmanjšali porabo energije. Z naprednim inverterskim kompresorjem z umetno inteligenco, ki optimizira delovanje, je poraba energije zmanjšana za kar 55,9 % v primerjavi z običajnimi modeli. To pomeni nižje račune za elektriko in manjši vpliv na okolje. 2. Pametne funkcije za sodoben način življenja Povezljivost Wi-Fi omogoča upravljanje hladilnika preko aplikacije SmartThings Energy, ki vam pomaga spremljati in zmanjšati porabo energije do 15 %. S to aplikacijo lahko enostavno preverite dnevno, tedensko in mesečno porabo energije ter optimizirate delovanje hladilnika glede na vaše navade.

3. Več prostora za več svežine Z inovativno tehnologijo SpaceMax so stene hladilnika tanjše, kar pomeni več prostora za vaša živila brez povečanja zunanjih dimenzij. Popolna rešitev za velike družine ali tiste, ki radi gostijo poletne zabave. 4. Sodoben in eleganten dizajn Poleg izjemne funkcionalnosti se Samsung hladilniki ponašajo z elegantnim dizajnom, ki se popolnoma prilega sodobnim kuhinjam. Z ravnimi vrati in poglobljenimi ročaji je ta hladilnik prava estetska poslastica, ki bo nadgradila videz vaše kuhinje.

5. Dodatne ugodnosti Do 28. julija 2024 ali do razprodaje zalog kupite enega od Samsung hladilnikov po odlični ceni pri določenih partnerjih, in za darilo prejmite še Tefal posode, ki bodo dopolnile in polepšale njegovo notranjost. Več o tej posebni promociji izveste na spletni strani Samsung. Več prostora, več veselja Za tiste, ki potrebujejo učinkovit sistem za shranjevanje velikih količin hrane, pa je tukaj hladilnik RF9000 s francoskimi vrati v obliki črke T in centrom za pijače. Model izstopa zaradi svojega centra za pijačo (Beverage Center), ki omogoča pripravo osvežilnih napitkov ali vode z okusom, kar je popolno za poletne zabave. Ne glede na to, ali gre za osvežujočo limonado ali hladno vodo z okusom, boste vedno pripravljeni postreči svoje goste. Skrivnost vsake dobre zabave je, da je vedno dovolj ledu za hladne napitke. Z dvojnim samodejnim ledomatom boste vedno pripravljeni z dvema vrstama ledu, saj izdeluje tako ledene kocke kot tudi ledene delce Ice Bites, ki zelo hitro ohladijo pijačo. Naredi lahko 2,3 kg ledu na dan in shrani do 4,1 kg ledu.

