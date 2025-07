'Hladnočitnice': rešitev za neznosne temperature

Kape, celo puhovke in rokavice. Poletne počitnice v hladnih, celo mrzlih krajih, postajajo nov trend. "Vsekakor se bližamo rekordu. V prvih štirih mesecih beležimo porast turizma," pravi Linn Kjos Falkenberg, vodja komunikacij pri Visit Bergen. Na Norveškem so zadovoljni. Take gneče na gori Fløyen nad Bergnom, kjer so danes namerili 16 stopinj Celzija, ne pomnijo."".

Glavni razlog za počitnice v Skandinaviji pa beg pred neznosno vročino. "V Nemčiji imamo trenutno 40 stopinj. Res je vroče," pove turist Richard Berkmann, ki ob tem dodaja, da mu je vreme zelo všeč. In takih, ki se jim upira že misel na obisk vročih južnih krajev, ni malo. "V Bergnu imam rada vreme. Prihajam iz Basla v Švici, kjer je danes 35 stopinj Celzija in vsem je peklensko vroče. Torej. Osvežujoče," se strinja tudi turistka Ingrid Swendsen Sanford.

Počitnicam na hladnem zagon dajejo vse pogostejši in daljši vročinskih valovi po vsem svetu. "Imamo toliko znakov podnebnih sprememb. Vsi želijo zdaj poleti priti na sever," še dodaja Swendsen Sanford. Vendar se počasi segreva tudi sever. A dokler so temperature v Skandinaviji še zmerne, bosta del trenda "hladnočitnikarjev" tudi zakonca J. Jordan in Cathy Jordan iz Združenih držav Amerike, ki sta ravno tako želela pobegniti pred vročino: "Pri nas je 37,7 stopinj Celzija."

Poleg Norveške so med priljubljenimi destinacijami za hladnjejše počitnice še Švedska, Finska, Islandija, pa tudi Aljaska in celo Antarktika.