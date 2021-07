Iztok Čop: Letos imamo na olimpijskih igrah najmočnejšo reprezentanco

V oddaji 24UR ZVEČER je Iztok Čop strnil občutke o olimpijskih igrah in napovedal uspešen nastop slovenskih športnikov v Tokiu. Čop je s štirimi olimpijskimi medaljami eden najuspešnejših slovenskih olimpionikov. Z Denisom Žvegljem je v Barceloni leta 1992 osvojil prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo, z Luko Špikom pa je leta 2000 v Sydneyju priveslal prvo olimpijsko zlato za Slovenijo. Na olimpijskih igrah je bil že šestkrat.

Kako nekdo, ki je že bil na olimpijskih igrah, doživlja dan, ko se začenjajo nove olimpijske igre? Je to poseben dan? Čop je pojasnil, da dan ni poseben, so pa posebni trenutki, ko te drugi spomnijo na rezultate iz preteklosti. "Avtomatsko se vrneš v to zgodovino, ki jo življenje mogoče izbriše." Dejal je, da je seveda vesel in da so občutki posebni, saj se večkrat vživi v vlogo športnikov, ki so zdaj v Tokiu. Na ta dan tako privrejo na površje številni spomini. Najbolj živ spomin na igre ima Čop na tiste v Atenah, "saj mislim, da so Grki že sami igram dali nek pečat, ki ga samo Mediteranci znajo". Takrat sta leta 2004 s Špikom osvojila srebrno medaljo.

Toda kaj pa grenki trenutki, kot je bilo tisto nehvaležno četrto mesto v Atlanti? Tudi to ostane živo v spominu ali sčasoma zbledi? "Rekel bom, da zame ni bil ravno grenak priokus, ker sem vedel, da nisem bil ravno najbolj pripravljen, in četrto mesto je bilo celo več, kot sem pričakoval pred igrami. Razočaranje so bile mogoče igre v Pekingu, ko sva osvojila šesto mesto, ker takrat mislim, da sva bila fizično dobro pripravljena za precej boljši rezultat, ampak nekako nama čoln ni stekel. Tako da tiste so bile edino razočaranje."