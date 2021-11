Janša: Jedrska energija bi lahko nadomestila premog in nafto, srečal se je tudi z Vučićem in Babišem

"Skrajni čas je, da izoblikujemo stvarno pot do cilja 1,5 stopinje," je opozoril premier in nadaljeval: "Slovenija v vlogi predsedujoče države Svetu EU si z našimi evropskimi partnerji prizadeva v tej smeri, vendar pa EU z zgolj 8 % svetovnih izpustov CO2 tega problema ne more sama rešiti. Zavezani smo k oblikovanju svoje ponudbe in pozivamo vse druge, da storijo enako. Vsak mora prevzeti svoj delež odgovornosti in tako zagotoviti, da bodo naša skupna prizadevanja učinkovita," je povedal.

"Naš cilj je do leta 2030 zmanjšati izpuste za 55 % in prizadevamo si za posodobitev naše podnebne in energetske zakonodaje," je poudaril slovenski predsednik vlade in nadaljeval, da trenutno naši skupni ukrepi še zdaleč ne dosegajo ciljev, zastavljenih v Parizu. "Po ocenah ZN bo količina toplogrednih plinov do leta 2030 za 16 % večja, kakor je bila leta 2010. Razumem oklevanje. Zeleni prehod mora biti pozoren na svoje zunanje učinke. Naša prizadevanja ne smejo ogroziti socialne kohezije in gospodarskega razvoja. Pravzaprav so nujen pogoj za uspešno zmanjšanje izpustov. Menim, da nam bodo tehnološke in politične inovacije omogočile, da najdemo nove poti za zagotavljanje vseh treh ciljev," je poudaril slovenski premier.

Odmik od premoga in nafte po njegovih besedah ključna, rešitev vidi v jedrski energiji

Po njegovih besedah je odmik od premoga in nafte kot vira naše energije ključna prvina pri doseganju zastavljenih ciljev. "Jedrska energija kot prehodni vir bi lahko nadomestila premog in nafto. Več naložb je treba usmeriti v nove tehnologije in za podporo inovacij, ki bi omogočile čistejšo, varnejšo in učinkovitejšo proizvodnjo energije, kot je energija, pridobljena iz vodika in s fuzijo. Vsekakor pa moramo čim prej predstaviti stvarne načrte ukrepanja na tem področju," je ocenil predsednik vlade.

Ob tem je poudaril, da Slovenija ostaja trdno zavezana doseganju naših skupnih ciljev s stvarnim pristopom. "Sprejeli smo dolgoročno strategijo, ki določa cilj in pot do podnebne nevtralnosti do leta 2050," je dejal in izpostavil, da so odgovori na izzive podnebnih sprememb in prilagajanje nanje nujni. "Svoja gospodarstva in družbe moramo narediti bolj zelene in odpornejše. Prispevajmo po svojih najboljših močeh in poskrbimo, da bo ta vrh uspešen," je zaključil premier.

Focus: Slovenska strategija potrebuje znatno zvišanje ciljev

Do slovenske strategije, o kateri je govoril premier, so sicer številne organizacije kritične, da je premalo ambiciozna in da bi morali že pred letom 2030 drastično znižati emisije toplogrednih plinov. Do ciljev, ki smo si jih na državni ravni zastavili do leta, so tako kritični v društvu za sonaraven razvoj Focus, saj opozarjajo, da se je Slovenija poleg Madžarske, Portugalske in Španije uvrstila med države, ki so v svoje dolgoročne podnebne strategije jasno vključile cilj doseči podnebno nevtralnost do leta 2050: "Pri tem pa je treba opozoriti na problematično ukrepanje Slovenije za dosego podnebne nevtralnosti, saj za leto 2030 postavlja izredno nizke cilje, povzete po neambicioznem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. S tem večino ukrepanja prestavlja v obdobje med letoma 2030 in 2050. Večina nujnih ukrepov je tako preloženih na obdobje po letu 2030, kar ogroža doseganje dolgoročnega cilja in bo zelo verjetno povečalo stroške podnebnih ukrepov."