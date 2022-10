Copati zanjo in zanj, da boste tudi doma elegantna

Bodite urejene tudi v copatih

Ženske so rade urejene tudi v objemu svojega doma, zato je še kako pomembno kakšne ženske copate izberejo. Najboljši so izdelani iz naravnega usnja, volne ali kašmirja, lahko tudi iz semiša, lana in bombaža. Ta vlakna bolje "dihajo" kot sintetična, saj naravno odvajajo vlago in uravnavajo temperaturo stopal. Nekatere si omislijo dva para copat, ene z gumijastim podplatom za hojo in druge z bolj tankim in prilagodljivim podplatom, ki jih nataknejo izključno v zaprtih prostorih. Da, copati s spominsko peno so lahko tudi pametni, saj si zapomnijo obliko in položaj vašega nežnega stopala. Tiste, ki si želijo več udobja in topline posegajo po krznenih copatih, ki pa so praviloma izdelani iz umetnega materiala. Ni nujno, da so ženski copati dolgočasni, saj je v spletni trgovini Answear na https://answear.si/ mogoče najti modele priznanih blagovnih znamk kot so Birkenstock, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Puma, UGG, HUGO, BOSS, Polo Ralph Lauren, Gant ... v različnih barvnih kombinacijah.

Tudi moški imajo radi praktične in udobne copate

Za moške je po napornem delovniku, ki pogosto traja do poznih popoldanskih ur pomembno, da si odpočijejo stopala in noge. Zato pred zimo prevetrite garderobno omaro in morda zavrzite stare copate ter svojim nogam privoščite take moške copate, da vam bo v njih čim bolj udobno, zračno in toplo. Za popestritev sivih jesenskih dni, si lahko privoščite tudi bolj pisane barve ali motive. Morda z moškega sveta kot je nogomet ali kakega drugega vam priljubljenega hobija. Usnje ni najbolj primeren material le za nogometne žoge, ampak tudi za usnjene copate, ko stopalom omogočajo dihanje in kroženje zraka, ob katerem se stopala manj potijo. Če k temu dodamo še, da se prilegajo vsakem tudi velikem moškem stopalu, je izbira na dlani.