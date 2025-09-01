Costa: Države Zahodnega Balkana morajo preseči zgodovinske spore

Zahodnobalkanske države, ki se želijo pridružiti EU, morajo spremeniti miselnost in preseči zgodovinske spore, da bi zgradili skupno prihodnost, je danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Ob tem se je zavzel za bolj samostojno, odporno in suvereno Evropo.

"Približevanje Zahodnega Balkana, Moldavije in Ukrajine EU niso samo obljube. So prioriteta. Te države so v srcu Evrope in so del evropske prihodnosti. V prihodnjih letih moramo unijo pripraviti na širitev - z reformami, prilagoditvami proračuna in okrepitvijo upravljanja. Širitev ne bo lahka, vendar pa bo vredno," je pred uvodno razpravo letošnjega BSF o širitvi unije povedal Costa. Po njegovih besedah bodo morali vsi v EU in na Zahodnem Balkanu prevzeti odgovornost, saj ne gre za geografijo, ampak za vrednote. Širitev je velik izziv za Evropsko unijo in njene članice, še bolj zahteven pa je za zahodnobalkanske države. "Resnični izziv predstavlja sprememba miselnosti: preseči zgodovinske spore, da bi zgradili skupno prihodnost," je dejal o tem, kaj bo najtežje zanje.

Blejski strateški forum FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V svojem nagovoru na jubilejnem 20. BSF se je zavzel tudi za bolj samostojno, odporno in suvereno Evropo, predvsem v luči nedavno doseženega trgovinskega dogovora med EU in ZDA ter diplomatskih prizadevanj za končanje ruske agresije na Ukrajino. Glede okvirnega trgovinskega dogovora z ZDA je priznal, da je ta neuravnotežen, vendar bi bilo zaostrovanje odnosov s ključno zaveznico, medtem ko je evropska vzhodna meja ogrožena, "nespametno tveganje". "Obenem morajo naši partnerji, vključno z ZDA, vedeti, da bo EU vedno branila svojo suverenost, državljane, podjetja in vrednote," je poudaril predsednik Evropskega sveta.

"Zavzemamo se za svet, v katerem je mir zaščiten, partnerstva iskrena in v katerem so načela Ustanovne listine Združenih narodov upoštevana - ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih," je še poudaril v imenu EU. Pri tem je med drugim obsodil humanitarno katastrofo in lakoto v palestinski enklavi Gazi, kjer Izrael še krepi napade. Pozval je k takojšnji prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu za humanitarno pomoč, ustavitvi širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih ter obnovitvi mednarodne zavezanosti rešitvi dveh držav. Palestinci si po njegovih besedah zaslužijo mir, dostojanstvo in državnost, kar pa je tudi najbolj vzdržna pot do varnosti za Izraelce. Oboje bo mogoče doseči le ob bolj aktivnem sodelovanju EU s partnerskimi državami v regiji in če bo EU govorila z enim močnim glasom. Odločanje držav članic s soglasjem na področju skupne zunanje politike EU ne pomeni pravice do veta, ampak posebno odgovornost vsake članice, da v duhu sodelovanja išče kompromise, je povedal. "V današnjem razdeljenem svetu Evropska unija izbira ukrepanje - ne samo prek moči, ampak tudi skozi partnerstva, načela in vztrajnost," je nagovor na BSF, ki letos poteka pod naslovom Pobegli svet, sklenil Costa."

Golob: Pomembno je pustiti napredovati tistim, ki so si to zaslužili

Tudi Predsednik vlade Robert Golob se je danes udeležil 20. mednarodne konference Blejski strateški forum, ki letos poteka pod imenom "Pobegli svet". Letošnji forum postavlja v ospredje vprašanje, kako v času geopolitične negotovosti okrepiti učinkovito upravljanje, strateško suverenost in zaupanje v vse bolj polariziranem svetu. Golob je s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem, albanskim premierjem Edijem Ramo in evropsko komisarko za širitev Marto Kos sodeloval na osrednjem panelu voditeljev, ki se je letos osredotočal na vprašanje širitve Evropske unije. Golob je povedal, da je pri širitvi Evropske unije pomembno, da so države kandidatke čim bolj proaktivne. Hkrati pa mora biti veliko proaktivnih potez in korakov s strani Evropske komisije. Ob tem je dodal, da bi tudi Evropska unija morala čim prej sprejeti nekatere spremembe. Dodal je, da je širitev Evropske unije na prvi pogled videti preprosta, a je poleg politične odločitve pomemben tudi meritokratski tehnični proces, bližnjic ni. Pri tem je izrazil tudi zaupanje v delo evropske komisarke za širitev Marte Kos."Mislim, da je proces širitve v zelo dobrih rokah," je povedal premier. Dodal je, da ena dobra stvar izvira iz nesrečnih okoliščin: po ruski agresiji na Ukrajino, Ukrajina – čeprav v vojni – zelo hitro izvaja institucionalne spremembe. "Evropski komisiji s tem ne pušča izgovorov, ko zahteva pospešitev procesa približevanja. In bo res težko reči ne ljudem v vojni, če in ko res izpolnijo vse pogoje. To pa je okno priložnosti za Zahodni Balkan. O tem smo govorili že pred dvema letoma. Takrat smo rekli, da se je okno odprlo. Torej je zdaj bolj ali manj trenutek zdaj ali nikoli," je povedal premier in dodal, da bo to čez pet let morda spet zaprto. Premier je v nadaljevanju opozoril tudi na spremembe, do katerih je prišlo v procesu širitve. "V preteklosti je bil pristop do širitve vedno zamišljen kot celoten Zahodni Balkan naenkrat, saj so bile velike države tiste, ki jih nikakor ne bi smeli pustiti za sabo. To je bila stara zgodba. Verjamem pa, da bodo velike države sledile šele, ko bodo videle, da male uspevajo," je povedal. Dodal je, da je pomembno pustiti napredovati tistim, ki so si to zaslužili. Golob je dan na Bledu sicer začel z bilateralnim srečanjem z ministrom za zunanje zadeve Arabske republike Egipt Badrom Abdelattyjem. Spregovorila sta o razmerah na Bližnjem vzhodu, minister Abdelatty pa se je premierju zahvalil za načelno drži Slovenije do situacije v Palestini, in o možnostih nadgraditve gospodarskega sodelovanja med državama. Razmere na Bližnjem vzhodu in v Gazi so bile osrednja tema pogovorov tudi z generalnim komisarjem UNRWA Phillipom Lazzarinijem, s katerim sta govorila predvsem o grozoviti humanitarni situaciji v Gazi in na Zahodnem bregu ter vedno hujših izzivih, s katerimi se sooča UNRWA. O tem je premier govoril tudi z zunanjim ministrom Jordanije Aymanom Safadijem. Jordaniji se je zahvalil za vse, kar počne za stabilnost regije Bližnjega vzhoda, še posebej Gaze in Zahodnega brega. Izrazil je tudi zadovoljstvo ob napovedani udeležbi jordanskega kralja Abdullaha II. kot častnega gosta na oktobrskem vrhu MED9, ki ga gosti Slovenija. Golob se je srečal tudi z namestnico generalnega sekretarja zveze NATO Radmilo Šekerinsko. V pogovoru sta izrazila podporo obrambi Ukrajini in pozdravila vse napore za dosego trajnega miru. Premier je ponovno poudaril, da bo Slovenija še naprej krepila odpornost države in izpolnila potrjene cilje na področju obrambnih zmogljivosti, v skladu z Resolucijo, potrjeno v Državnem zboru. Na delovnem kosilu je premier gostil člane Evropske komisije, ki se udeležujejo letošnjega Blejskega strateškega foruma – visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kajo Kallas, evropsko komisarko za širitev Marto Kos, evropsko komisarko za enakost, pripravljenost in krizno upravljanje Hadjo Lahbib in evropskim komisarjem za mednarodna partnerstva Jozefom Sikelo. Pogovor je tekel o aktualnih vprašanjih zunanje politike, s posebnim poudarkom na razmerah v Gazi. Premier dr. Golob je ob tem ponovno poudaril jasno stališče Slovenije, da mora Evropska unija, kot najpomembnejši trgovinski partner, okrepiti svoj pritisk na izraelsko vlado, ki lahko edina zaustavi morijo v Gazi. Ob zaključke dne na Blejskem strateškem forumu se je premier sestal tudi z generalno direktorico WTO dr. Ngozi Okonjo – Iweala, s katero sta govorila o aktualnih zunanjetrgovinskih izzivih, s poudarkom na trgovinskih pogajanjih z ZDA.

Na BSF tudi o širitvi EU kot orodju za poenotenje Evrope