Za bolezen, ki v povprečju traja od 10 do 15 let, še ni zdravila. Ocenjuje se, da ima v Sloveniji demenco vsak 43. prebivalec, starejši od 30 let, delež se s starostjo povečuje, tako ima demenco vsak 13. prebivalec, starejši od 65 let, oz. vsak peti prebivalec, star 80 let in več.

Demenca ni del običajnega staranja, ampak posledica bolezni, "zato je naša dolžnost v letošnjem svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni bolj kot kdaj koli prej okrepiti zavedanje o demenci," je poudarila Štefanija Lukič Zlobe, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija. Epidemija je bolne in njihove svojce še dodatno obremenila. Zato je še toliko bolj pomembno, da se bolni, njihovi najbližji in negovalno osebje, ki je z njimi v stiku, cepijo. "Vedno več je raziskav, ki ugotavljajo, da bolezen covid-19 pospeši razvoj Alzheimerjeve bolezni ali njeno stanje poslabša. Bolniki z Alzheimerjevo boleznijo so bili, predvsem v lanskem letu, zaradi epidemije še posebej prizadeti zaradi zmanjšanja stika s svojci, saj je šlo za čas, ko nismo znali bolezni preprečiti na noben drug način kot z zmanjšanjem stikov med ljudmi," je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. Bojana Beović. S cepljenjem se je bistveno zboljšalo stanje v negovalnih ustanovah in povsod drugod, kjer živijo bolniki z Alzheimerjevo boleznijo. "Ni treba posebej poudarjati, kako je zaradi vseh posledic, ki jih covid-19 pušča pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo, nujno, da le-ti za covidom-19 ne zbolijo," opozarja Beovićeva. Pri bolnikih z Alzheimerjevo gre pretežno za starejše ljudi, ki imajo ob tem pogosto še kronične bolezni, kar samo poslabša potek bolezni covid-19, zato se cepljenje te populacije še posebej priporoča. Prav tako priporočajo cepljenje za vse, ki imajo pogostejše stike z dementno osebo.