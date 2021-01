Covid-19 pri otrocih: pojav prej nepoznanih hudih izpuščajev

Novi koronavirus žal ne prizanaša našim otrokom. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani so obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom, pojavlja pa se še ena, prej nepoznana bolezen, in sicer neobičajni izpuščaji na nogah in rokah. Obravnavali pa so tudi mlajšo bolnico, pri kateri se je pojavil kožni izpuščaj, odmrtje dela kosti in arterijska hipertenzija.

V UKC Ljubljana so obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom in vnetjem drobnih žil, povezanim s covid-19. O večorganskem vnetnem sindromomu in njegovih posledicah smo že poročali. Gre za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvice in možgani, opozarjajo specialisti UKC Ljubljana.

Na Pediatrični kliniki so do sedaj obravnavali 24 otrok z vnetnim sindromom, vsi ti otroci so imeli pozitivno serologijo za SARS-CoV-2 s prisotnostjo nevtralizirajočih protiteles. Ta sindrom se pojavi zaradi prekomernega imunskega odziva, vsi bolniki pa so bili predhodno zdravi otroci brez kroničnih bolezni. Le štirje od teh bolnikov so približno mesec pred začetkom večorganskega vnetnega sindroma imeli covid-19 s simptomi, medtem ko je kar 20 otrok okužbo prebolelo brez simtomov. Večorganski vnetni sindrom je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana (neinfektivna) vnetna bolezen pri otrocih. Hospitalizacija bolnika traja približno 14 dni.

icon-expand Kar nekaj otrok, ki je prebolelo covid-19, je imelo reakcijo na prebolelo bolezen. FOTO: Dreamstime

Trije bolniki so potrebovali zdravljenje v intenzivni terapiji, pri vseh bolnikih pa so uspeli doseči umiritev vnetja. Kakšne bodo dolgoročne posledice (predvsem s strani srca), bomo lahko ocenili pol leta od začetka bolezni. Pojavljajo se nepoznani kožni izpuščaji Pri vnetju drobnih žil, povezanem s covid-19, se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, redkeje zapleti na drugih organskih sistemih, navajajo v UKC Ljubljana. Vnetje drobnih žil, povezano s covid-19, so ugotovili pri 14 otrocih. Petina teh bolnikov je imela pozitivno serologijo za SARS-CoV-2. Teh izpuščajev prej niso opažali in skupaj s kolegi iz tujine preučujejo domnevno vzročno povezanost. Za oceni, ali gre za ponavljajočo bolezen, imajo trenutno premalo podatkov in so zato potrebne nadaljnje raziskave. Pri eni bolnici je po preboleli okužbi s SARS-CoV-2 prišlo do kožnega izpuščaja, odmrtja dela kosti in arterijske hipertenzije. Tudi ta bolnica je imela pozitivno serologijo za SARS-CoV-2, še navaja prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na ljubljanski Pediatrični kliniki.