Covid-19 smrtonosnejši od gripe

Gripa in covid-19 prizadeneta dihala, toda novi virus, s katerim se je doslej okužilo več kot 80.000 ljudi po vsem svetu, se je izkazal za veliko bolj smrtonosnega. Po podatkih največje kitajske študije po izbruhu, ki je zajela 44.000 okuženih, je za posledicami covid-19 umrlo nekaj več kot dva odstotka okuženih (2,3 %). Za primerjavo pa zapletom pri gripi v povprečju podleže 0,1-odstotka obolelih.

Kitajski zdravniki so ugotovili, da pri 80 odstotkih obolelih bolezen poteka v lažji obliki, manj kot pet odstotkov primerov je kritičnih. Več zapletov so zaznali pri starejših, ki so imeli tudi druge kronične bolezni, med njimi bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen. Pri starejših od 80 let je smrtnost skoraj 15-odstotna (14,8 %).

Podobno kot gripa se tudi novi koronavirus prenaša kapljično in ne po zraku, torej le v tesnem stiku z obolelim. FOTO: Dreamstime

Podobno kot gripa se tudi novi koronavirus prenaša kapljično in ne po zraku, torej le v tesnem stiku z obolelim. Če v sobo vstopi okuženi, ne pomeni, da je ves prostor nevaren, pojasnjujejo na NIJZ. Veliko bolj pomembna je pravilna higiena rok in kašlja, kot pa zaščitne obrazne maske, ki so skorajda brez učinka.

Primerjava z drugimi boleznimi FOTO: Kanal A