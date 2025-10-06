Svetli način
Slovenija

'Covid je le še navaden prehlad, večjo grožnjo predstavlja gripa'

Ljubljana, 06. 10. 2025 18.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Lara Miklavčič
Komentarji
75

Kašelj, boleče grlo, pa izčrpanost in zadihanost. So vas, vašega sodelavca ali prijateljico ti simptomi pospremili v bolniško, pa se je na koncu izkazalo, da ste imeli covid? Če smo se pred štirimi leti intenzivno testirali, se izogibali stikov in se vestno samoizolirali, je danes covid-19 le še navaden prehlad, pravijo infektologi. Resnejšo grožnjo pa vsako leto znova predstavlja gripa.

"Gripa je taka klasična bolezen, ki se začne zelo akutno z vročino, ki presega 38 stopinj, prisotne so hude bolečine v mišicah, sklepih, glavobol, zelo kmalu se pridruži tudi suh kašelj," pojasnjuje infektologinja Mateja Logar. 

Ostala prehladna obolenja se začnejo s postopnim slabim počutjem, bolečinami, utrujenostjo, praskanjem v žrelu, nahodom, redkeje pa z visoko temperaturo. Kako pa prepoznamo covid? "Kratkotrajna vročina, ki je bolj okrog 38 stopinj, redko tako visoka, kot pri gripi, kjer je res 39,4. Tudi pri covidu sedaj izrazita prizadetost nosne sluznice, se pravi nahod, bolečine pri požiranju," pojasnjuje Logarjeva.

A pri večini prehladov in covidu težave izzvenijo v petih dneh.

Za gripo po podatkih NIJZ vsako leto zboli med 100.000 in 200.000. Vseeno pa smo na samem repu precepljenosti proti gripi v Evropi, letno je cepljenih manj kot 10 % Slovencev. Najboljši čas za cepljenje pa je prav zdaj, saj se gripa začne pojavljati proti koncu oktobra. "S cepljenjem seveda preprečimo predvsem hud potek okužbe, takšen, ki bi zahteval hospitalizacijo," dodaja Logarjeva. 

In kako se lahko respiratornim boleznim čim bolj izognemo? Tako, da nosimo maske, skrbimo za higieno rok in čim več časa preživimo na prostem, ko smo bolni pa ostanemo doma. Vsekakor pa najučinkovitejšo zaščito še vedno predstavlja cepljenje.

gripa covid19
KOMENTARJI (75)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tone 12345
06. 10. 2025 20.24
Izmišljeni covid svetovna goljufija ki so ji nasedli vsi zdravniki!! Sramota!
ODGOVORI
0 0
Rainbow warrior
06. 10. 2025 20.23
To je bil že na začetku hujši prehlad, ampak so ljudi prestrašili, zato da so si dali vbrizgat v telo nepreverjene strupe.
ODGOVORI
0 0
Rookoko
06. 10. 2025 20.22
-1
Cepljencki penzije ne bodo docakali.
ODGOVORI
0 1
Tone 12345
06. 10. 2025 20.19
+1
A ha ha ha ha covid a ha ha ha izmišljena katastrofa ki je potisnila človeštvo tri leta nazaj!!!
ODGOVORI
3 2
Gagg
06. 10. 2025 20.19
+2
Vse te ust.askih zagovornikov cepljenja, ala pfizer, bi jim z najvecjim veseljem sam dal deseto dozo, magari direkt v aorto., d
ODGOVORI
4 2
Jožajoža
06. 10. 2025 20.16
+0
saj pod milionarjem janšo niso ljudje umirali zaradi korone, ampak, ker jim je diktator odpovedal ustavno pravico,pravico do zdravja.neodzivni zdravniki so bili celo bogato "nagrajeni"
ODGOVORI
2 2
Chrome
06. 10. 2025 20.13
+0
Ma kakšni zmagovalci, 99% ljudi je med kovidom potegnilo kratko. Sredni sloj smo glih da ne zbrisali, v 2 letih smo v sloveniji zaprli preko 20.000 podjetij. Zmagovalcev med nami ni bilo in samo dobri dve leti po koroni se bo vse skupaj samo še stopnjevalo z dodatno krizo.
ODGOVORI
3 3
galeon
06. 10. 2025 20.17
-2
Ti si kovidni bolnik v dveh letih 20000.
ODGOVORI
1 3
Chrome
06. 10. 2025 20.19
-2
Imaš statistiko in preveri. Edino če si že in ne pišeš na pamet 🙂. Kako hitro sam postaneš bolnik a ?
ODGOVORI
0 2
St. Gallen
06. 10. 2025 20.10
+6
Sedaj bo pac vojna, ce vam covid ni vsec
ODGOVORI
7 1
Trololo97
06. 10. 2025 20.08
+5
Samo to bom reko... Kateri so se pustli, so se pustli ''kvalitetno nafutrat''
ODGOVORI
6 1
galeon
06. 10. 2025 20.08
+3
In gripa je bila pred kovidom navaden prehlad. In oba sta virusna obolenja. Zdravil proti virusom pa ni in jih nikol ne bo.
ODGOVORI
4 1
vvvilice
06. 10. 2025 20.06
+9
Bravo mi, ki smo zdržali teror kovida.
ODGOVORI
10 1
vvvilice
06. 10. 2025 20.06
+6
Vsaka čast fejsbuk doktorjem, ki so "neizobraženi" vedeli o Kovidu več, kot je stroka smela pivedat
ODGOVORI
7 1
tron3
06. 10. 2025 20.12
+1
Stroka je bila tiho, ker so dobili denarno darilo od Juneza!!!
ODGOVORI
3 2
tron3
06. 10. 2025 20.05
+2
Koliko vikendov in apartmajev na morju predvsem v Istri je bilo kupljeno s korona dodatki, le kdo jih je kupoval, odgovor je znan, delodajalci, ki so prisiljevali zaposlene k cepljenju, medicinske sestre, zdravniki itd,
ODGOVORI
3 1
Na pol ovca
06. 10. 2025 20.12
+1
kolega ki nikakor ni visoko v zdravstvu je na sredini je kupil eno in pol sobno stanovanje
ODGOVORI
2 1
vvvilice
06. 10. 2025 20.05
+4
Meni je bil najboljši gospod Kacin: Pejdmo se mal hecat. S tem je vse povedal.
ODGOVORI
5 1
Na pol ovca
06. 10. 2025 20.04
+3
za to izjavo so mi tukaj zbrisal račun...čez 4 leta bo enako o ukrajini
ODGOVORI
4 1
vvvilice
06. 10. 2025 20.04
+4
V kovidnem letu gripe ni bilo! Je kar izginila. Stroka 8n znanost je ni našla.
ODGOVORI
5 1
Aleks 85
06. 10. 2025 20.03
+1
Napisal sem komentar "Zima je" kdaj pa naj bi imeli gripo,prehlad,poleti" To so mi zbrisali?
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
06. 10. 2025 20.03
-2
lol ! mora bit fejst prepih v glavi
ODGOVORI
0 2
afna
06. 10. 2025 20.01
+3
A bejžte no…..
ODGOVORI
3 0
Gagg
06. 10. 2025 19.59
+6
Ko je bil najvecji nateg v zgodovini tako imenovani "covid", ne mors vrjet, niti ene angine ni bilo. In neeee, ponosen, da nisem podlegel tej podlosti...nisem se cepil, bil na meji z odpovedjo v sluzbi zaradi narave dela. No, zdej me pa zanima...kdo vse bo sel sedet na hladno za vsaj 20 let...zacnimo...jansa, kacin, bejovic itd itd...poden od l.judi
ODGOVORI
10 4
štajerski janezek
06. 10. 2025 20.04
+2
Mogoce probas Pri urski pfizer in ostalih. Od tam je vse izviralo. Nasi so bli le oprode..
ODGOVORI
3 1
