'Covid je le še navaden prehlad, večjo grožnjo predstavlja gripa'

"Gripa je taka klasična bolezen, ki se začne zelo akutno z vročino, ki presega 38 stopinj, prisotne so hude bolečine v mišicah, sklepih, glavobol, zelo kmalu se pridruži tudi suh kašelj," pojasnjuje infektologinja Mateja Logar.

Ostala prehladna obolenja se začnejo s postopnim slabim počutjem, bolečinami, utrujenostjo, praskanjem v žrelu, nahodom, redkeje pa z visoko temperaturo. Kako pa prepoznamo covid? "Kratkotrajna vročina, ki je bolj okrog 38 stopinj, redko tako visoka, kot pri gripi, kjer je res 39,4. Tudi pri covidu sedaj izrazita prizadetost nosne sluznice, se pravi nahod, bolečine pri požiranju," pojasnjuje Logarjeva.

A pri večini prehladov in covidu težave izzvenijo v petih dneh.

Za gripo po podatkih NIJZ vsako leto zboli med 100.000 in 200.000. Vseeno pa smo na samem repu precepljenosti proti gripi v Evropi, letno je cepljenih manj kot 10 % Slovencev. Najboljši čas za cepljenje pa je prav zdaj, saj se gripa začne pojavljati proti koncu oktobra. "S cepljenjem seveda preprečimo predvsem hud potek okužbe, takšen, ki bi zahteval hospitalizacijo," dodaja Logarjeva.

In kako se lahko respiratornim boleznim čim bolj izognemo? Tako, da nosimo maske, skrbimo za higieno rok in čim več časa preživimo na prostem, ko smo bolni pa ostanemo doma. Vsekakor pa najučinkovitejšo zaščito še vedno predstavlja cepljenje.