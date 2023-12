Covid-19 znova v porastu: tudi večkratni prebolevniki s težjimi simptomi

"Novembra in v prvi polovici decembra je v primerjavi z oktobrom povpraševanje po testih naraslo za trikrat," pravi farmacevt Mario Vrebičević. Porast pa krepko občutijo tudi hrvaški družinski zdravniki, čakalnice so nabito polne. "Videti je, kot da so ljudje pozabili, da je pandemija kadar koli bila. V čakalnice pridejo z visoko temperaturo, kašljajo, ne nosijo mask. Pacienti se mešajo, kronični bolniki, starejši, majhni otroci in tisti z vročino," pravi predsednica Koordinacije hrvaške družinske medicine Nataša Ban Toskić.

Pozna pa se tudi pri nas. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v začetku decembra v 28 slovenskih bolnišnicah sprejeli 267 bolnikov zaradi respiratornih okužb, 78 jih je imelo covid-19. "Če rečemo tako na približno, je bil pred enim mesecem v bolnici vsak 10., ki je imel covid-19, v zadnjih dneh pa smo na Infekcijski kliniki nekje skoraj na polovici," ocenjuje infektologinja Mateja Logar.

Vročina, glavoboli, dolgotrajna utrujenost in kašelj

Na splošno pa se je v tujini in med slovenskimi pacienti pokazalo, da trenutne različice omikrona ne potekajo tako blago kot denimo lansko zimo, še pravi infektologinja. "Potek je trenutno ponovno z več vročine, z nekoliko hujšimi glavoboli. Ljudje so kar presenečeni," priznava. Nekatere nato pestita še dolgotrajna utrujenost in kašelj.