'Težji potek covida imajo tisti, ki ga še niso preboleli ali niso cepljeni'

Na ljubljanski infekcijski kliniki čaka trenutno na prosto posteljo deset pacientov, od tega polovica s koronavirusom. Število ljudi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, narašča že ves mesec – bolj sicer zaradi poslabšanja osnovnih bolezni kot covidnih pljučnic.

Infektologinja Mateja Logar nas opoldne pelje na hodnike infekcijske klinike, kjer leži deset bolnikov, polovica s covidom. Število sprejemov zlasti v zadnjih dveh tednih narašča, gre predvsem za starejše, za poslabšanje njihovih osnovnih bolezni. "Zelo hitro ob slabem počutju pride tudi do tega, da uživajo premalo tekočine, kar ima za posledico dehidracijo, slabšanje ledvičnega delovanja, pogosto pride do iztirjanja sladkorne bolezni," pojasnjuje Logarjeva.

Covidnih pljučnic je sicer manj kot v času različice delta, opažajo pa, da pri "tistih, ki niso bili do sedaj v stiku z virusom, ki niso preboleli, niso cepljeni in se okužijo, je potek še vedno težji. Imamo trenutno dva bolnika v intenzivni enoti s klasično covidno pljučnico."

Da je koronavirusa precej tudi v delovni populaciji, pravi družinska zdravnica v ZD Ljubljana Nena Kopčavar Guček. "V moji ambulanti dnevno dva do tri staleže med nekoliko več kot 2000 pacienti odpremo na račun covida."

Odrasli pa pogosto prenesejo okužbo na najmlajše, pove pediater iz ZD Kamnik Denis Baš. "Testiramo recimo dojenčke, manjše otroke, ki pridejo v naše ambulante zaradi nekega nejasnega vročinskega stanja, niti nimajo nekih drugih znakov, opravimo testiranje in so testi pozitivni."

Trenutno ocenjeno število aktivnih primerov okužb dobrih 1500

Obvezne karantene in izolacije za okužene so že lep čas ukinjene, kar pomeni, da gredo lahko ljudje, ki se ne počutijo slabo, v službo – priporočljivo je sicer, da bi nosili maske. "Žal je ta zavest nas zelo hitro utonila v pozabo. Maske jemljemo kot nekaj groznega, nekaj zelo omejujočega." Kar opažajo tudi v lekarni Dobrova s sedmimi zaposlenimi. "Nosovi so zamašeni, grla bolijo, praskajo, kašljajo, suh kašelj ... Redkokdo, ki kašlja, se posluži tega, da bi se zaščitil z masko, ko vstopa v zdravstvene ustanove," pojasnjuje Matija Centrih iz Lekarne Dobrova.

Skrbi jih, da bi bolezen položila tudi njih, kar lahko vodi v zapiranje lekarne, moteno oskrbo z zdravili. Zato nasvet okuženim, ki potrebujejo zdravila: "Je mogoče res boljše, da pošljejo nekoga, ki je bil mogoče samo v stiku z njim, pa še nima znakov, je bolj primerno, da gre nekdo drug. Pa seveda za tistega, ki je bolan, je definitivno bolj primerno, da odleži doma, tudi zaradi njega samega."

Pred okužbo s koronavirusom se lahko še vedno zaščitimo s cepljenjem – kje in kdaj: "To je treba pač vprašat pri svojem zdravniku," svetuje Kopčavar Gučkova.

Tudi če ne vodi v pljučnico, lahko povzroči hude zaplete: "Tromboze, embolije, potem je tudi postcovidni sindrom, dolgi covid," opozarja tudi infektologinja Bojana Beović.

Ker se marsikdo ne testira več, je trenutno ocenjeno število aktivnih primerov okužb dobrih 1500. Zaradi posameznih izbruhov na različnih bolnišničnih oddelkih so obiski ponekod omejeni oziroma prepovedani.