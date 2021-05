Covidni bolnik ozdravljen s pomočjo terapije z matičnimi celicami

Eksperimentalno zdravljenje v splitskem kliničnem bolnišničnem centru, kjer so zdravniki izvedli postopek presaditve alogenih mezenhimalnih matičnih celic (angl. Mesenchymal stem cells – MSC) pridobljenih iz kostnega mozga zdravega darovalca, je prvo tovrstno zdravljenje na Hrvaškem. Ta pionirski postopek zdravljenja covidnih bolnikov je bil doslej po vsem svetu izpeljan le nekajkrat. Zato tako dejstvo, da so ga preizkusili tudi na Hrvaškem, kakor tudi sama objava študije v znanstveni reviji Croatian Medical Journal (CMJ) pomembno uveljavljata hrvaško zdravstvo v svetovnem merilu, so ponosni v podjetju za celično biologijo Educell iz Trzina, ki so nam sporočili spodbudno novico. Hrvaško skupino znanstvenikov in zdravnikov je sicer vodil prof. dr. Dragan Primorac iz Specialne bolnišnice Sveta Katarina v Zagrebu.

Primorac je ob pomembnem dosežku povedal, da njihovi bolnišnici že leta vedo za ogromen obnovitveni potencial mezenhimalnih matičnih celic pri zdravljenju bolnikov z osteoartritisom, kar jim je dalo dodatno spodbudo, da se lotijo tovrstne eksperimentalne oblike zdravljenja. Pohvalil je tako kolege iz Educella in Biobanke, ki so, kot pravi, vložili ogromne napore, da bi vzpostavili to obliko zdravljenja, kot tudi hrvaške kolege, ki so pokazali veliko znanja in strokovnosti pri vodenju tako zahtevne oblike zdravljenja. "Predvsem pa sem zelo zadovoljen, da je naš bolnik po tovrstni terapiji povsem okreval. Prepričan sem, da naši rezultati pomenijo nov prispevek pri snovanju nadaljnjih kliničnih raziskav, ki so nujno potrebne za razumevanje učinka mezenhimalnih matičnih celic pri zdravljenju bolnikov s covidom-19 s sindromom akutne dihalne stiske ali drugimi zapleti," je dejal.

Študija primera bolnika podrobno opisuje vse faze zdravljenja bolnika s covidom-19 z običajnimi terapevtskimi postopki. Kljub kakovostni in pravočasni oskrbi se je pri bolniku razvila težja klinična oblika bolezni s sindromom akutne dihalne stiske, zaradi česar so ga untubirali in priklopili na medicinski ventilator. "Ker so bile vse razpoložljive možnosti zdravljenja izčrpane in glede na obseg vnetnih sprememb, ki so se razširile na skoraj celotna bolnikova pljuča, se je pristojna skupina zdravnikov odločila, da bolniku skuša pomagati z uporabo mezenhimalnih matičnih celic," so pojasnili iz Educella.

Ko so zdravniki in znastveniki pridobili vsa potrebna soglasja in odobritve komisije za etiko, so pričeli s sistemsko, intravenozno aplikacijo alogenih MCS. Dobili so jih iz kostnega mozga zdravega darovalca in vzgojili v strogo kontroliranih laboratorijskih pogojih, v skladu s predpisi Evropske unije, so pojasnili strokovnjaki iz Educella.

Po tretjem odmerku mezenhimalnih matičnih celic ni več potreboval medicinskega ventilatorja

Postopek presajanje so ponovili trikrat v razmaku nekaj dni, pri vsakem od njih so vnesli 106 MSC na kg bolnika. "Po presaditvi matičnih celic se je klinično stanje bolnika bistveno izboljšalo," so zatrdili iz Educella. Stanje bolnik se je po tretjem odmerku MSC popravilo do te mere, da so ga lahko odklopili z medicinskega ventilatorja in ga nato nato premestili z intenzivne terapije na redni oddelek. "Izboljšanje njegove klinične slike je bilo potrjeno tudi s spremljanjem ciljnih biokemijskih označevalcev,"so ob tem še povedali.