Credit Suisse bo izplačala nagrade, zviševali naj bi tudi plače

Za skupaj okoli eno milijardo švicarskih frankov (1,01 milijarde evrov) bonusov vodilnim naj bi banka večinoma že izplačala. Po načrtih naj bi izplačali tudi nagrade za druge zaposlene in izvedla zvišanje plač. V banki so informacijo po navedbah dpa potrdili, prošnjo za dodatna pojasnila pa so zavrnili.