Črna gora – dežela izjemne pestrosti

Gorske pokrajine, osupljiva ledeniška jezera in neverjetna biotska raznovrstnost zaznamujejo območje nacionalnih parkov Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora in Prokletije, ki predstavljajo 8 % njene površine. Cena vstopnic je 3-5 evrov. Nacionalni parki Črne gore | Montenegro V vsakem NP je izobraževalni center, kjer lahko dobite podrobne informacije o vseh možnostih, ne glede na to, ali iščete namestitev ali skriti bralni kotiček. Za tiste, ki imate radi aktiven oddih v naravi, parki ponujajo lov in ribolov, gorsko plezanje, kampiranje, pohodništvo, kolesarjenje ter oddih s knjižnico na prostem ali pristno gastronomsko ponudbo.

NP Biogradska gora

V Narodnem parku Biogradska gora se z razglednih točk, ki segajo do 2139 metrov nadmorske višine, odpirajo čudoviti panoramski pogledi na ledeniška jezera, stoletne gozdove, pašnike in 6 planinskih pohodniških poti. Vsaka vodi do najvišjih vzpetin in ledeniških jezer (Biogradsko jezero, Pešića jezero, Šiško in Ursulovačko jezero). Atraktivnost poti omogoča njihova dolžina (do 63 km) ter okolja, skozi katera vijugajo: stoletni listnati gozdovi, gorski potoki, izviri in grape z raztresenimi katuni. Za manj pripravljene priporočamo krajše poti: Učna pot okoli Biogradskega jezera in Tematska pot "Poletje v Katunu - od koder prihajajo naši tradicionalni izdelki".

NP Durmitor

Na gorskem masivu Durmitorja lahko z razglednih točk, ki se nahajajo od 1.480 do 2.227 metrov nadmorske višine, uživate v pogledu na globoka kanjona Tare in Sušice, ledeniška jezera, iglaste gozdove, neskončne pašnike in okoliške vrhove. Na območju NP Durmitor je 25 označenih planinskih in pohodniških poti v skupni dolžini okoli 150 km, idealno pa je tudi za gorsko kolesarjenje, kar omogočajo kolesarske poti različnih težavnostnih stopenj. Reka Tara s svojimi privlačnimi penečimi slapovi, brzicami in ožinami ponuja v poletnih mesecih neizmerne možnosti za kajak, rafting in splavarjenje. Zimski rafting je posebno doživetje, za ljubitelje zime in snega pa poleg možnosti, ki jih ponuja Smučarski center Savin kuk, izpostavljamo 6,7 km dolgo progo, ki je namenjena hoji na krpljah.

NP Lovćen

Narodni park Lovćen je zaradi svoje geografske lege idealen za panoramsko opazovanje. Skoraj vsi vrhovi in prelazi so razgledne točke, s katerih se lepo vidi Boka Kotorska, panorama odprtega morja, Budvanska riviera, Skadarska kotlina z jezerom in edinstvena pokrajina kamnitega morja. Najbolj impozanten je Jezerski vrh (1657 mnm), kjer se nahaja mavzolej črnogorskega vladike in pesnika Petra II Petrovića Njegoša. V tem parku je pet pohodniških poti različnih dolžin in zahtevnosti. Poti, ki vodijo skozi neskončne bukove gozdove, potekajo po starih avstro-ogrskih cestah, zgrajenih iz klesanega kamna. Park si je mogoče ogledati tudi s kolesom, eno od treh označenih poti za gorsko kolesarjenje, ki predstavlja poseben izziv tako zaradi pokrajine kot zaradi makadamskih vzponov in spustov.

NP Prokletije

Gorski vrhovi črnogorskih Prokletij se dvigajo nad dvema impresivnima dolinama: Grbajo in Ropojano. Ropojansko in Hridsko jezero, izvir Oko skakavice, kanjon Grlje, slapovi in prazgodovinske risbe so le nekateri od fenomenov tega območja. Nad Grbajo se dvigajo vrhovi Karanfila, ki ponujajo možnost pohodništva in alpinizma. Poti vodijo na vrhove Volušnice, Popadije, Talijanke, pa tudi na planino Bjelič in njene vrhove: Zla kolata (2534 mnm), Dobra kolata (2528 mnm) in Rosni vrh (2525 mnm). V parku Prokletije je sistem kolesarskih poti speljan skozi nenaseljena gorska območja in gozdove.

NP Skadarsko jezero