Črna gora – poletni hit Jadrana

5 razlogov, zakaj izbrati Črno goro za poletne počitnice?

- Čudovite plaže in okusna lokalna kulinarika

Črna Gora ponuja nekaj najbolj čudovitih plaž ob Jadranskem morju. Med najbolj priljubljenimi so Plaža Jaz, znana po svoji dolgi peščeni obali in živahnem dogajanju in plaža Mogren v Budvi, ki ponuja mirno in slikovito okolje. Velika plaža je priljubljena zaradi svoje širine in dolžine, medtem ko Plaža Ada Bojana omogoča sprostitev ob obali, stran od množic. Plaža Bečići je znana po lepem ambientu in mirnem vzdušju, medtem ko ponuja tudi številne možnosti za vodne športe. Kar se tiče kulinarike, bo vsak ljubitelj dobre hrane v Črni gori našel nekaj zase. Poskusite njihove tradicionalne jedi, kot so čorba iz ribe, jagnjetina z žara in pršut, ki so del črnogorske kuhinje. Poleg tega ne smete zamuditi degustacije lokalnih vin, saj Črna gora slovi po odličnih vinih, zlasti rdečih, kot je Vranac, ki ga boste našli v mnogih restavracijah ob morju.

- Priljubljena Boka Kotorska

Boka Kotorska je pravo naravno in kulturno čudo, katere očarljivosti se preprosto ni mogoče upreti. Gre za najjužnejši fjord v Evropi, ki je sestavljen iz štirih slikovitih zalivov: Herceg Novi, Perast, Kotor in Tivat. Kotor, eno izmed najbolje ohranjenih srednjeveških jadranskih mest, je prav gotovo vrhunec te poti. Z vso svojo zgodovino, utrdbami in ozkimi ulicami, ki dihajo z zgodbo preteklih stoletij, je Kotor prava zakladnica kulturno-zgodovinskih spomenikov.