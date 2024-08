Črna na Koroškem ponovno pod vodo

Črna na Koroškem je bila ponovno pod vodo, težave je povzročala predvsem voda iz kanalizacije, saj sistem ni prenesel velikih količin padavin. Gasilcem je v Spodnjem Javorju uspelo rešiti moškega, ki ga je do pasu zasul plaz in je hudo poškodovan. Vpoklicani so bili tudi vsi razpoložljivi stroji in delavci, ki so skupaj z gasilci posledice neurja odpravljali do večernih ur.