Črna poletna statistika: vedno več smrtnih žrtev na naših cestah

Veliko žrtev je zdaj med mladimi. Kot povedo na Generalni policijski upravi (GPU), lahko ugotovimo, da so vse nesreče po vsej verjetnosti povezane s preveliko hitrostjo.

Vozne razmere so poleti dobre: lepo vreme, dobra cesta, naštevajo policisti. In ljudje vozijo hitreje in se ne zavedajo posledic, ki jih prinaša prehitra vožnja; lahko nekdo nekoga spregleda in se zgodi karkoli drugega nepredvidenega.

Nadzorov na cestah bo poleti še več, zaradi del so še bolj obremenjene avtoceste. In prav poletni meseci so najbolj tvegani, ko policisti beležijo največ nesreč. Daleč najslabše je bilo lani. V treh mesecih je namreč umrlo kar 50 ljudi – in kar polovica, torej 25 ljudi, v juliju.

Na GPU poudarjajo: "Kar je absolutno preveč za neko družbo, kot je naša, takšne slabe varnosti si ne bi smeli privoščiti in zato moramo vsi delati za to, da se kaj takega ne ponovi."

Zato tudi nova kampanja – Častna prometna – informacije najdete na njihovi spletni strani – ljudi nagovarjajo z izvirnimi imeni, naj izberejo svojo prometno obljubo. Na cesto ne sodijo prehitra vožnja, alkohol, uporaba telefona.

Pred nami je še celotno poletje, zato poziv Agencije za varnost v prometu: "Če si osredotočen, če si res pozoren na to, da samo voziš, da ne uporabljaš telefona, nisi pod vplivom alkohola ali drog, lahko zagotovo varno prideš tudi na cilj."

Ne le zdaj, slabša je varnost že od začetka leta: do zdaj 43 mrtvih, lani v enakem obdobju 34, predlani 27.