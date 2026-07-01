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Slovenija

Črna poletna statistika: vedno več smrtnih žrtev na naših cestah

Ljubljana , 01. 07. 2026 19.37 pred 53 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Tanja Volmut
Razbito steklo na avtomobilu. Slika je simbolična.

Pri Laškem je v prometni nesreči umrl 23-letnik, pred dvema dnevoma sta v silovitem trčenju na Dolenjskem umrla 21-letnik in 27-letnica. Zadnji teden je na naših cestah umrlo šest ljudi, pet je bilo mlajših od 30 let. Poletna sezona se šele začenja, prometna varnost pa je že slaba, opozarjajo policisti. Lansko poletje je bilo zelo kritično, saj je v treh mesecih na naših cestah umrlo kar 50 ljudi. Policija zato začenja posebno preventivno kampanjo, s katero želi udeležence v prometu spodbuditi, naj svoje prometne razvade spremenijo v dobre navade.

Veliko žrtev je zdaj med mladimi. Kot povedo na Generalni policijski upravi (GPU), lahko ugotovimo, da so vse nesreče po vsej verjetnosti povezane s preveliko hitrostjo.

Vozne razmere so poleti dobre: lepo vreme, dobra cesta, naštevajo policisti. In ljudje vozijo hitreje in se ne zavedajo posledic, ki jih prinaša prehitra vožnja; lahko nekdo nekoga spregleda in se zgodi karkoli drugega nepredvidenega.

Nadzorov na cestah bo poleti še več, zaradi del so še bolj obremenjene avtoceste. In prav poletni meseci so najbolj tvegani, ko policisti beležijo največ nesreč. Daleč najslabše je bilo lani. V treh mesecih je namreč umrlo kar 50 ljudi – in kar polovica, torej 25 ljudi, v juliju.

Na GPU poudarjajo: "Kar je absolutno preveč za neko družbo, kot je naša, takšne slabe varnosti si ne bi smeli privoščiti in zato moramo vsi delati za to, da se kaj takega ne ponovi."

Zato tudi nova kampanja – Častna prometna – informacije najdete na njihovi spletni strani – ljudi nagovarjajo z izvirnimi imeni, naj izberejo svojo prometno obljubo. Na cesto ne sodijo prehitra vožnja, alkohol, uporaba telefona.

Pred nami je še celotno poletje, zato poziv Agencije za varnost v prometu: "Če si osredotočen, če si res pozoren na to, da samo voziš, da ne uporabljaš telefona, nisi pod vplivom alkohola ali drog, lahko zagotovo varno prideš tudi na cilj."

Ne le zdaj, slabša je varnost že od začetka leta: do zdaj 43 mrtvih, lani v enakem obdobju 34, predlani 27.

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KOMENTARJI10

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tech
01. 07. 2026 21.32
Če je vedno več prometa, ceste vsako leto slabše in zaradi stresa na cesti ljudje bolj nervozni za volanom, je pol logično, da bo več nesreč.
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0 0
Eksiflajs96
01. 07. 2026 21.31
Poglejte nase ceste pa vam bo jasno..
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0 0
Watcherman
01. 07. 2026 21.26
Eno vprašanje za brihte,če se jaz vozim 50km na uro tam kjer je takšna omejitev in me potem nekdo prehiteva in ta voznik,ki me prehiteva povzroči prometno nesrečo z mano ali s kom drugim v bližini kdo je krivec,da vidimo kašne brihte ste na to vprašanje kako se vozi.Lp
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0 0
Watcherman
01. 07. 2026 21.19
Jaz predlagam,da se spravite z vozili iz cest tisti,ki se vozite kot nori po sredini in ne upoštevate prometnih pravil,ker ste totalno zabiti nesposobni in neodgovorni.Lp
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0 0
Maribor?an 1
01. 07. 2026 21.19
Dela na avtocestah in kam zavijajo vsi na stranske in posledica več nesreč.... Treba kje drugje iskat vzrok ne samo pri ljudeh za volanom. Ceste so zelooooo krive za prometne nesreče. Peljem se od Maribora do Zadra ni enega delovišča. Od Maribora do Portoroža pa 5 h pa 10 delovišč.... pa to mora nekdo odgovarjat ali pa v zapor
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0 0
Watcherman
01. 07. 2026 21.14
Zdaj so že ceste in dela na cestah razlog za nesreče ne pa neprevidni in nesposobni vozniki,ki sami upravljajo s svojimi vozili,ki si vozijo o bože vam ni pomoči phahahahahahahahahahahahahahahahaha.Lp
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0 0
Davao
01. 07. 2026 21.02
Vprašati he treba Dars in njegove zapore cest zaradi del na cestah.Tudi on nosi odgovornost za povečanje nesreč s smrtnim izidom na cestahin posledično minister.
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-3
0 3
Watcherman
01. 07. 2026 21.11
Nimaš ti pojma v takšnih primerih se prilagodi hitrost in se vozi previdno vse je odvisno od voznika na cesti,ki se vozi kaj tebi ni jasno.?????
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+3
3 0
zani10
01. 07. 2026 20.57
Zahvalte se darsu in prejsnji vladi
Odgovori
-2
1 3
Watcherman
01. 07. 2026 21.03
In kaj ima zdaj Dars pa vlada s tem kako se vozijo vozniki brez pameti nisi ti čisto diht al?
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+3
3 0
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