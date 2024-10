Črnčec bo državni sekretar tudi pod ministrom Sajovicem

"Vlada je na današnji seji sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju opravljanja funkcije državnega sekretarja Damirja Črnčeca na ministrstvu za obrambo. Ob tem je Vlada Republike Slovenije izdala odločbo o imenovanju Damirja Črnčeca za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo z 8. oktobrom 2024," so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji.

Nekdanji častnik, direktor Sove, vodja Odbora 2014 ...

Črnčec je začel svojo poklicno kariero kot slovenski častnik po končani Šoli za častnike vojnih enot in Šoli za častnike Slovenske vojske. S 26 leti je postal najmlajši poveljnik kontingenta Slovenske vojske v tujini. Leta 2005 je postal direktor Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS), leta 2010 pa mu je takratna vlada potrdila drugi petletni mandat na čelu OVS.

Črnčec je v času druge vlade Janeza Janše postal direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA). V tistem času se je agencija soočala s kritikami glede zaposlovanja članov SDS in domnevnim ustvarjanjem notranjih politično motiviranih vplivnih skupin. Črnčec je z mesta direktorja Sove odstopil po letu dni. Od marca 2013 do februarja 2015 in do septembra 2018 je bil svetovalec načelnika Generalštaba Slovenske vojske za obrambno politiko.

Nato je postal državni sekretar v kabinetu Marjana Šarca, kjer je bil odgovoren za področje nacionalne varnosti. Njegovo imenovanje je sprožilo plaz kritik zaradi večkrat izraženih stališč v času begunske krize – prihod migrantov je primerjal s turškimi vpadi ter opozarjal pred uničevanjem judovsko-krščanskih evropskih vrednot – in nekdanjega zavezništva z Janezom Janšo. Črnčec je namreč ob napotitvi Janeza Janše na prestajanje zaporne kazni zaradi zadeve Patria prevzel vodenje Odbora 2014. Vodil ga je leto dni. V tem času je bil svetovalec generalštaba SV Dobrana Božiča.

Potrditve in razrešitev

Vlada je ob odločitvi glede Črnčeca zaradi menjave ministra za vzgojo in izobraževanje razrešila ter ponovno imenovala državno sekretarko Janjo Zupančič. Na svojem položaju na ministrstvu za digitalno preozbrazbo ostajata tudi Aida Kamišalić Latifić in Miroslav Kranjc.

Je pa vlada razrešila na šolskem ministrstvu razrešila generalnega sekretarja Bruna Rednaka in na položaj vršilke dolžnosti generalne sekretarke imenovala Darinko Cankar, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja na omenjenem ministrvu, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 7. aprila 2025.