Črnčec bo postal sekretar na ministrstvu za obrambo

Črnčec je v času druge vlade Janeza Janše postal direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA). V tistem času se je agencija soočala s kritikami glede zaposlovanja članov SDS in domnevnim ustvarjanjem notranjih politično motiviranih vplivnih skupin. Črnčec je z mesta direktorja Sove odstopil po letu dni. Od marca 2013 do februarja 2015 in do septembra 2018 je bil svetovalec načelnika Generalštaba Slovenske vojske za obrambno politiko.

Nato je postal državni sekretar v kabinetu Marjana Šarca, kjer je bil odgovoren za področje nacionalne varnosti. Njegovo imenovanje sprožilo plaz kritik zaradi večkrat izraženih stališč v času begunske krize - prihod migrantov je primerjal s turškimi vpadi ter opozarjal pred uničevanjem judovsko-krščanskih evropskih vrednot - in nekdanjega zavezništva z Janezom Janšo. Črnčec je namreč ob napotitvi Janeza Janše na prestajanje zaporne kazni zaradi zadeve Patria prevzel vodenje Odbora 2014. Vodil ga je leto dni. V tem času je bil svetovalec generalštaba SV Dobrana Božiča.

Državna sekretarja na ministrstvu za obrambo naj bi postala nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved in nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar.