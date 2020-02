Črnčec ostro nad Janšo: Njegov edini motiv za delovanje v politiki slast po oblasti in želja po maščevanju

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je včeraj nenapovedano obiskala Nacionalni preiskovalni urad. Po besedah enega izmed trojice, ki je prišla na NPU, poslanca SDS Žana Mahniča , so želeli preveriti sum, da naj bi premier Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec obveščevalne službe zlorabila za uveljavljanje svojih političnih interesov. V Policiji sta včerajšnji obisk Knovsa in dogajanje ob nadzoru izzvala ostri odziv – sporočili so, da je preverjanje oseb iz političnih razlogov nezakonito in med drugim zapisali: "Policija, kot tudi Nacionalni preiskovalni urad ali Uprava kriminalistične policije, ni dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševala njihova naročila."

Spletni portali blizu SDS pa so v luči včerajšnjega dogajanja poročali, da naj bi kabinet premierja v odhajanju Šarca prek njegovega državnega sekretarja Črnčeca določenim kriminalistom znotraj Generalne policijske uprave "dostavil seznami ljudi, ki jih je treba informativno obdelati". Po njihovih zapisih naj bi med drugim zbirali informacije o prekrških funkcionarjev strank SMC, DeSUS in SAB ter njihovih družinskih članov. Tovrstno poročanje sta zanikala tako Šarec, ki je na Twitterju zapisal, da pri tem "opisujejo svoje metode" in to označil za napad na policijo brez primere, ter Črnčec, ki se je sprva odzval preko svoje odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle.

Damir Črnčec ni nikoli vzpostavil nobene vohunske mreže za zasledovanje in zbiranje podatkov o politikih SMC, DeSUS in SAB ali njihovih družinskih članih ter bližnjih sorodnikih, oziroma sploh nikakršne vohunske mreže. Nikakor ne drži, da naj bi si Damir Črnčec podredil policijo in obveščevalne službe ter da naj bi izkoristil svoje pretekle vodstvene položaje. Damir Črnčec ne deluje po navodilih Marjana Šarca, se ne vmešava (in se nikoli ni vmešaval) in ne zlorablja državnih institucij.

Danes dopoldne se je prvič po 8. septembru 2018 na Facebooku na politično dogajanje odzval Črnčec z zapisom, ki ga je naslovil Kdo izdaja Slovenijo? Uvodoma je zapisal, da je "nekdanjemu obrambnemu ministru", kot je sprva imenoval Janeza Janšo , iz prepričanja pomagal priti iz zapora, a da sta se že kmalu po začetku prestajanja njegove zaporne kazni njune poti začela razhajati. "Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje," je razložil razhajanja. Dodal je, da je način njegovega delovanja škodljiv za demokracijo, desnosredinsko politično opcijo pa označil za "ujetnico ex komunističnega totalitarca" in "človeka, katerega edini motiv za delovanje v politiki sta slast po oblasti in neizmerna želja po maščevanju do vseh, ki so mu storili krivico".

Proti koncu zapisa je Janšo imenoval z imenom in dodal, da sta ga v povezavi z njim neprijetno presenetili in razočarali še dve stvari – uslužnost in pokornost do hrvaških nacionalnih interesov in interesov naše vzhodne sosede. "Ob medijskih razkritjih, da posredno ali neposredno k stranki SDS in njenemu fakenews imperiju redno pritekajo milijoni se logično zastavljajo vprašanja. Zakaj ti nekdo daje milijone, kakšno izdajo slovenskih nacionalnih interesov pričakuje in seveda nas kot državljane upravičeno zanima tudi izvor tega denarja? Slovenci in Slovenija moramo in bomo dobili odgovore na ta vprašanja," je še zapisal. Ozrl se je tudi na včerajšnje dogajanje na NPU, češ, da gre za "fake news o domnevnem množičnem špijoniranju, zlorabo Knovs s strani poslancev SDS ter napad na policijo".

Zapis je zaključil z besedami: "Spomnimo se vsi skupaj zgodovine, avtoritarizmi ali totalitarizmi so pohod začenjali prav skozi demokracijo in demontažo njenih institucij. Ne dovolimo, da Slovenija v letu 2020 stopi na to zgodovinsko preizkušeno napačno pot. Vse dobro Slovenija."

Za komentar včerajšnjega dogajanja na NPU in izjave Žana Mahniča, ki je direktorici policije Tatjani Bobnar dejal, naj pomisli na svojo prihodnost, ko ni odgovorila na vprašanja glede operativnih zadev, smo prosili tudi vse parlamentarne stranke. Odgovore še čakamo.