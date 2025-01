Kriterijem sicer ustreza, a Han svari pred političnimi nastavitvami

Gospodarski minister Matjaž Han je ob tem dejal, da ima Črnčec nedvomno kvalitete glede na razpisane pogoje SDH. "Tega mu ne moremo očitati. To je vprašanje za upravo SDH, zakaj je šel v razpis za svetovalca. To nam ni bilo pojasnjeno. Po drugi strani pa – samo politično – mi v naslednjem mandatu ne bomo mogli nobenemu več reči, da če bo kdo politično nastavljen na kakšen pomemben gospodarski položaj, da je šlo za politično nastavitev. Če smo spustili ta kriterij, v tem primeru ga bomo, je zadeva takšna, kakršna je."

Ko smo na SDH naslovili vprašanja, kakšne naloge bo Damir Črnčec tam opravljal in kakšna bo višina njegove plače, nam na SDH niso želeli odgovoriti, še več prav tako smo brez odgovorov ostali pri vprašanju, koliko kandidatov se je prijavilo na razpis. S tem bi namreč SDH lahko ovrgel špekulacije, da je bil razpis prirejen prav za Črnčeca.

S 1. februarjem se bo predsedniku uprave Slovenskega državnega holdinga, ki ga vodi Žiga Debeljak in upravlja z več kot 12 milijard težkim državnim portfeljem, pridružil Damir Črnčec, ki je v sredo odstopil kot državni sekretar na obrambnem ministrstvu. Črnčec naj bi bil sicer po odhodu nekdanjega obrambnega ministra Marjana Šarca v Bruselj eden izmed kandidatov za njegovega naslednika.

"Ostajam zanesljivo državni sekretar do imenovanja novega ministra, kaj bo dan po tem, o tem pa, ko bo ta dan prišel," je septembra lani dejal Črnčec. A naj bi nato po potrditvi Boruta Sajovica za obrambnega ministra iskal izhod iz funkcije sekretarja.

Damir Črnčec, ki bo zdaj sedel skupaj s predsednikom uprave SDH, ki upravlja z državnim premoženjem, je bil leta 2015 celo med prvopodpisanimi pod spletno pobudo za prodajo državnega premoženja, poimenovano Razjahajte gospodarstvo. "Državne monopole je enostavno potrebno razbiti," dejal januarja 2015.

Kaj točno bo Damir Črnčec zdaj počel na Slovenskem državnem holdingu in kako visoko plačo bo prejemal, predsednik uprave Žiga Debeljak denimo na mesec prejme dobrih 13.200 evrov bruto, nam iz SDH niso sporočili. Poleg tega se v javnosti pojavljajo tudi špekulacije, da je bil razpis prirejen prav zanj.

Razpisni pogoji so namreč predvidevali 10 let delovnih izkušenj, od tega sedem let na področjih, povezanih z varnostnimi, obveščevalnimi, obrambnimi, policijskimi ter sorodnimi dejavnostmi, razpis pa je bil odprt le od 23. decembra do 8. januarja. Na naše vprašanje, koliko kandidatov se je torej prijavilo na razpis, pa nam predstavnica Debeljakovega SDH za stike z javnostmi ni želela odgovoriti.