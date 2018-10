Črnčec vodja skupine za implementacijo arbitražne razsodbe

Na današnji seji je vlada spremenila kadrovsko sestavo medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne razsodbe o meji z Hrvaško. Na čelo skupine je imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca. Poleg tega so se ekipi pridružila tudi nekatera nova imena, in sicer generalni sekretar vlade Stojan Tramtet, zunanjepolitični svetovalec premierja Roman Kirn in državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. V skupini sicer ostajata direktorica vladnega urada za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc inMarko Vrevc, ki je na zunanjem ministrstvu vodja projektne enote za meje.

Črnčec bo tako na čelu skupine, ki nadzira in usklajuje ukrepe za izvajanje razsodbe arbitražnega sodišča iz 29. junija lani, nadomestil predhodnika na položaju Erika Kopača. Skupino pa so zapustili še prejšnja generalna sekretarka vladeLilijana Kozlovič, Anžej Frangeš, ki je bil svetovalec bivšega premierja Mira Cerarja, direktorica vladne službe za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar in tudi vodja projektne enote za arbitražni sporazum na zunanjem ministrstvu Nataša Šebenik.