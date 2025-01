Damir Črnčec naj bi zapuščal obrambno ministrstvo

Sajovic je delo državnega sekretarja Črnčeca večkrat ocenil kot izjemno učinkovito. Črnčec je bil sicer pristojen za koordinacijo delovanja organov v sestavi, direktoratov, sekretariata generalnega sekretarja in obveščevalno-varnostne službe. Obenem pa mu neuradno pripisujejo še močnejši vpliv na vodenje ministrstva, poroča STA.

Na ministrstvu za obrambo so v aktualnem mandatu sprejeli več strateških dokumentov na področju obrambe. Tudi sredstva za obrambo se v zadnjih letih povečujejo. Tako spremembe proračuna za leto 2025 predvidevajo več kot 1,2 milijarde evrov za ta resor. Predlog proračuna za leto 2026 pa predvideva več kot 1,3 milijarde evrov.

Črnčec je bil med letoma 2005 in 2012 generalni direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva, med letoma 2012 in 2013, v času druge vlade Janeza Janše, pa nacionalni koordinator za boj proti terorizmu, sekretar sveta za nacionalno varnost in direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Vodil je tudi Odbor 2014, ki se je zavzemal za izpustitev Janše iz zapora.