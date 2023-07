Črni oblaki nad imperijem Češka: Studio Moderna tik pred bankrotom

Vse bolj temni so oblaki nad imperijem Sandija Češka. Bančni računi Studia Moderne so blokirani. Zaloge v trgovinah pohajajo, plače zaposlenih zamujajo. In nova težava – največji domači privatizacijski tajkun Darko Horvat se po manj kot dveh mesecih operacije reševanja skupine pred bankrotom umika, je poročal portal Necenzurirano. Kar najverjetneje napoveduje stečaj.

Ustanovitelj Dormea in drugih znamk skupine Studio Moderna danes pred kamero ni želel. Je pa v kratkem telefonskem pogovoru za našo televizijo priznal, da težave v podjetju so. Da zamujajo s plačami zaposlenih in z drugimi obveznostmi. A da zgodbe zanj še ni konec. In da se bo za preživetje podjetja trudil vse do konca.

Še novembra je bil Češko po oceni poznavalcev 10. najbogatejši Slovenec z več kot 200 milijonov evrov pod palcem. Danes pa je ostal brez blagovnih znamk Dormeo, TopShop in Kosmodisk, ki jih je skupaj s patenti menda prodal posebej za ta posel ustanovljenemu podjetju Darka Horvata v Švici.