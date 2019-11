Črni petek je dan za zapravljanje

20, 30 in 40-odstotne popuste, ki so jih ponujali trgovci, so ljudje zagrabili z obema rokama. Nekateri znižanja ponujajo že ves teden, celo mesec, pa tudi delali bodo dlje; naš največji nakupovalni center bo na črni petek odprt do polnoči.

Oglasov za črni petek je bilo polno in posledično so bile polne tudi trgovine. Ceste do nakupovalnih središč so bile nabite s pločevino, garažna hiša zasedena, parkirišča zunaj skorajda ni bilo mogoče dobiti in že dopoldne se je ljudi trlo v nakupovalnih središčih.

"Na črni petek beležimo bistveno povečan obisk, glede na pretekle dni ali tedne je približno 30 procentov višji," je črni petek opisal Andrej Ropert, vodja City Parka."Vse imamo znižano za 20 odstotkov, določene znanke celo 30, tako, da so super znižanja zase ali za darila," pa je povedala vodja Emporiuma, Lejla Ležič.

Kupcev je bilo veliko, nekateri so k nam prišli tudi s Hrvaške, pa tudi vrste na blagajnah so bilo dolge. "Športni copati so bil noro znižani, za en par sem dal pet evrov," se je veselil eden izmed kupcev.

Ogromno naročil je bilo oddanih tudi prek spleta. Pri spletni trgovini Mimovrste, kjer akcija traja cel november, beležijo kar 150 odstotkov naročil več kot sicer. "Več tisoč artiklov danes čaka na prevzem," nam je v skladišču pokazala Petra Bukovec in dodala, da se največ proda zabavne elektronike, televizorjev, prenosnikov, telefonov, pa tudi igrač in zimskih pnevmatik.

Že v ponedeljek pa naš čaka nova akcija za spletne nakupe - tako imenovani spletni ponedeljek.