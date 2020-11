Črni petek, ki se začne že oktobra: velika rast spletne prodaje

Na to opozarja tudi podjetnik, predavatelj in marketinški svetovalec Aleš Lisac . "Zavedati se moramo, da več kot 90 odstotkov nakupov še vedno opravimo v fizičnih trgovinah, ki pa so zdaj zaprte," je poudaril za STA. Klasični trgovci bodo torej v velikih težavah. Letos po njegovem mnenju lahko pričakujejo veliko rast spletne prodaje v preostanku leta, do božično-novoletnih praznikov. "Zaradi ukrepov bomo imeli za 'normalno' nakupovanje manj časa – trgovine bodo odprte manj dni kot ob normalnih letih. Potem so tu še maske, varnostniki, razkužila, ohranjanje razdalje ..." je Lisac naštel nekaj dejavnikov, ki potrošnike spodbujajo, da se v trgovinah in trgovskih centrih zadržujejo čim krajši čas.

Tudi v Big Bangu opažajo visoke stopnje rasti spletne prodaje, a kot poudarja glavni izvršni direktor družbe Uroš Mesojedec, to nikakor ne more nadoknaditi izpada prodaje v fizičnih trgovinah.

Danes je t. i. črni petek (Black Friday), tradicionalno dan velikih popustov v fizičnih trgovinah, ki se je k nam razširil iz ZDA. Gre za dan, ki v ZDA sledi zahvalnemu dnevu in pomeni začetek sezone prazničnih nakupov. Sledil mu bo spletni ponedeljek (Cyber Monday), ki je izvorno veljal kot dan popustov na spletu. Letos so sicer pri nas zaradi epidemije covida-19 fizične trgovine z redkimi izjemami zaprte, zato se potrošniki obračajo k spletnim trgovcem.

Črni petek ni samo en dan, ampak daljše obdobje. Kaj iščejo kupci?

Vsi spletni trgovci, ki smo jih povprašali, pravijo, da so popuste, kot je že tradicionalno, razširili na daljše časovno obdobje.

Kot pojasnjuje vodja marketinga Mojca Gorenc pri spletnem trgovcu Mimovrste, so letos kampanjo črnega petka izjemoma razširili na daljše časovno obdobje, in sicer poteka že od sredine oktobra. Kampanjo so podaljšali, saj so ugotovili, da so kupci že od septembra iskali termin "Mimovrste črni petek", česar v preteklosti niso zaznali. To povezujejo s tem, da so potrošniki zelo pozorni na cene, saj v danih okoliščinah iščejo blago, ki ga potrebujejo za nemoten potek vsakdanjika.

Največ povpraševanja še vedno beležijo po artiklih, ki so zaznamovali tudi marčevsko prodajo, prodajni hiti so postali oprema in pripomočki za nemoteno delo in šolanje od doma. Znatno povpraševanje pa je tudi po izdelkih, kot so pisarniški stoli, spletne kamere, tiskalniki, skenerji, kartuše in ostale elektronske naprave, ogromno povpraševanja je tudi po zaščitnih higienskih maskah, splošnih artiklih hitre potrošnje, kot so čistila, hrana za male živali in podobno.

V duhu črnega petka in približevanja prazničnega obdobja leta pa opažajo tudi povečano nakupovanje blaga, ki je primerno za praznična darila, kot so otroška oprema, igrače in podobno.

Težav z zalogo izdelkov nimajo, saj nabor širijo tudi s pomočjo projekta spletne tržnice, ki predstavlja platformo in prodajni prostor, kjer Mimovrste partnerji lahko prodajajo svoje artikle in na ta način vsaj delno nadomestijo izpad prihodkov in odprodajo zalog. Letos se jim je na ta način pridružilo že 100 slovenskih in tujih partnerjev, ki so na virtualne police postavili več kot 60.000 izdelkov, med njimi nekaj takšnih, ki so bili do zdaj za Mimovrste netipični. Med naborom artiklov tako najdemo tudi plinske jeklenke in utekočinjeni naftni plin, opremo za vzdrževanje vozil, kopalniško opremo, artikle priznanih blagovnih znamk oblačil, obutve in nakita, otroško hrano, raznovrstno suho hrano in pijačo, nabor novih artiklov pa bodo stalno dopolnjevali tudi v prihodnosti, še pojasnjuje Gorenčeva.

V spletni trgovini Shopstar pravijo, da akcije ob črnem petku pripravljajo vsako leto s popusti za omejen čas in imajo vedno dober odziv. Spletna prodaja je bila v porastu že pred prvim valom, zagotovo pa sta oba vala dvignila prodajo, pojasnjujejo. Med prvim valom so bili najbolj priljubljeni izdelki za domačo telovadbo in tehnični izdelki za dom in vrt, trenutno pa ljudje največ kupujejo darila za prihajajoče praznike.

Direktorica marketinga v Merkurju Lidija Rakuša poudarja, da so se za črni petek dobro pripravili. Tudi pri njih so popuste kupcem ponudili že prej, saj je, kot pravi, ta trend značilen že zadnjih nekaj let. Letos v času epidemije pa še toliko bolj aktualen, saj opažajo, da ljudje svoje nakupe skrbno načrtujejo. Ugodnosti so pripravili na področju doma, gradnje, prenove, vrta in samooskrbe. Največjo rast opažajo pri izdelkih bele tehnike, osebne nege, malih gospodinjskih aparatov in izdelkih z oddelka gospodinjstva.

Tudi v Big Bangu sta po besedah izvršnega direktorja družbe Uroša Mesojedca črni petek in spletni ponedeljek prerasla okvire enodnevnih nakupov in sta se med potrošniki "dobro prijela". Večje število akcij z različnimi ugodnostmi traja od konca oktobra pa vse do izteka leta.

Letos so večji poudarek namenili izdelkom za šport, družino, podjetja in dom, okrepili pa so še nabor tehnološko naprednih izdelkov, pametnih naprav in "lifestyle" izdelkov. Ob tem pa niso pozabili na izdelke za višjo kakovost bivanja, saj je ta v današnjih dneh po njihovem mnenju zelo pomembna.

Ob tem pa v Big Bangu opozarjajo kupce, naj preverijo ponudbe, ki se trenutno "bleščijo" na trgu in se pred nakupom posvetujejo s strokovnjaki. To še posebej velja za tehnične izdelke, saj je nabor na trgu zelo velik, posledično pa je težko najti pravi izdelek, ki bi ustrezal dejanskim potrebam posameznika za pravo ceno, poudarja Mesojedec. S tem namenom so pri njih uvedli video nakupovalno izkušnjo, ki so jo kupci dobro sprejeli. Da bi kupci čim prej prejeli naročen izdelek, so nadgradili tudi lastno dostavo, v Ljubljani in okolici pa so omogočili tudi hitro dostavo.