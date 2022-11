Črni petek, Pošta Slovenije zasuta s paketi

Na Pošti Slovenije so že zasuti s paketi. Smo tik pred tako imenovanim črnim petkom, ko trgovci spustijo cene, število spletnih naročil naraste. Črni petek je, kot pravijo na pošti, prvi udarni val pred decembrskimi spletnimi nakupi. In čeprav letos koronskih omejitev v trgovinah ni, število spletnih naročil ostaja enako kot recimo lani in predlani, ko so bile nenujne trgovine določen čas zaprte. Paketov in pisem bo do konca leta vse več, na pošti zato svetujejo, naj jih oddamo čimprej, da pravočasno pridejo v prave roke.